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Где откроются кризисные магазины? Список до сих пор держат в тайне

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Marianne Loorents

К 2026 году по всей Эстонии должно появиться 110 кризисных магазинов, где можно будет приобрести самые необходимые товары даже в случае масштабного отключения электроэнергии или иной чрезвычайной ситуации. Однако на данный момент жители не знают, где расположены эти точки, поскольку два министерства не смогли договориться об их открытом разглашении.

Эстонский центр государственного резерва (EVK) получил от правительства задачу к концу 2026 года создать общеэстонскую сеть из 110 кризисных магазинов.

Центр закупает для этих магазинов генераторы и предлагает присоединиться к сети магазинам, соответствующим необходимым требованиям, на условиях госзакупки.

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