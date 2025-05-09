Где откроются кризисные магазины? Список до сих пор держат в тайне

К 2026 году по всей Эстонии должно появиться 110 кризисных магазинов, где можно будет приобрести самые необходимые товары даже в случае масштабного отключения электроэнергии или иной чрезвычайной ситуации. Однако на данный момент жители не знают, где расположены эти точки, поскольку два министерства не смогли договориться об их открытом разглашении.