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Видео «Нарушений стало больше»: как прошло 9 мая у Бронзового солдата и что говорят посетители кладбища (1)

Фото статьи
Фото: Pilt videost

Пока Эстония официально отмечает День Европы, у Бронзового солдата снова многолюдно - сюда, как и в прежние годы, приходят русскоязычные жители с цветами. Несмотря на предупреждения полиции о недопустимости символов военной агрессии, нарушений в этом году зафиксировано больше, чем в прошлом.

Из-за закрытой парковки у кладбища многие посетители оставляли машины у ближайшего магазина Depo или вовсе добирались на автобусе. На самом кладбище полицейских почти не было видно, но на подходах к нему их присутствие ощущалось. За порядком у Бронзового солдата следили охранники - они не позволяли перелезать через ограду и старались не допустить столпотворения у памятника.

«Я стараюсь ходить сюда каждый год, и даже если 9 мая я не в Эстонии, то приду просто в другой день», - рассказал Артур. Несмотря на то, что в Эстонии сегодня официально отмечается День Европы, для Артура этот день по-прежнему остается Днем победы.

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