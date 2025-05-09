Пока Эстония официально отмечает День Европы, у Бронзового солдата снова многолюдно - сюда, как и в прежние годы, приходят русскоязычные жители с цветами. Несмотря на предупреждения полиции о недопустимости символов военной агрессии, нарушений в этом году зафиксировано больше, чем в прошлом.
Из-за закрытой парковки у кладбища многие посетители оставляли машины у ближайшего магазина Depo или вовсе добирались на автобусе. На самом кладбище полицейских почти не было видно, но на подходах к нему их присутствие ощущалось. За порядком у Бронзового солдата следили охранники - они не позволяли перелезать через ограду и старались не допустить столпотворения у памятника.