Из-за закрытой парковки у кладбища многие посетители оставляли машины у ближайшего магазина Depo или вовсе добирались на автобусе. На самом кладбище полицейских почти не было видно, но на подходах к нему их присутствие ощущалось. За порядком у Бронзового солдата следили охранники - они не позволяли перелезать через ограду и старались не допустить столпотворения у памятника.