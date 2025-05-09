Фото Резервисты провели учебные стрельбы из самоходных установок

Многие из участвовавших в стрельбах резервистов еще во время срочной службы осваивали буксируемые гаубицы FH-70 или D-30. Сейчас эти орудия уже давно служат подразделениям Украины.

Силы обороны Эстонии теперь используют самоходные установки, которые позволяют стрелять быстрее, точнее и на большую дальность.

Вот почему резервистам необходима серьезная переподготовка: одни прошли ее еще на предыдущих учебных сборах, другие – только недавно, перед началом учений «Еж».

«Сегодняшние стрельбы прошли на удивление хорошо, – отмечает командир артиллерийского батальона дивизии подполковник Аллан Райдма. – Маневренная тактика, позиционная тактика – все сработало».

Из эстонских подразделений на учениях также представлены военно-морские и военно-воздушные силы, командование сил специальных операций, разведцентр, военная полиция, военная академия и Кайтселийт.

Кроме того, в маневрах принимают участие подразделения НАТО из более чем десяти союзных государств: Франции, США, Канады, Латвии, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши и Португалии.

Впервые в составе эстонской дивизии представлена 4-я бригада Великобритании, которую поддерживают французские части.