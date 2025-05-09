Спецслужбы Украины объявили о разоблачении шпионской сети страны НАТО

«Сегодня мы выслали из Венгрии двух шпионов, которые работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште. Соответствующее решение и ноту мы вручили послу Украины в Будапеште здесь, в министерстве иностранных дел», – заявил Сийярто в видео на своей странице в Facebook. Имена высланных и конкретику претензий к ним глава венгерского МИД уточнить не потрудился.

Сийярто добавил, что венгерское «правительство больше не будет терпеть непрерывные дискредитационные действия Киева против Венгрии» и обвинил Украину в росте антивенгерской пропаганды.

«Мы, венгры, хотим мира, мы говорим "нет" войне, мы никогда не поставляли оружие в Украину и никогда не будем, и мы не позволим втянуть себя в эту войну», – так обосновал министр видимые им «причины клеветнических кампаний, начатых против Венгрии».

Венгрия «не изменит позицию» по членству Украины в ЕС

Правительство Украины до сих пор не вернуло венгерскому меньшинству в Закарпатье «права, отнятые у этой общины с 2015 года». По этой причине «не может быть и речи о каком-либо прогрессе в переговорах о вступлении Украины в ЕС», – заявил Сийярто 22 марта в Facebook после телефонного разговора с австрийской коллегой Беате Майнль-Райзингер.

Двумя днями ранее венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что намерен организовать в своей стране опрос населения на тему принятия Украины в Евросоюз.

«Вето! Хватит! Мы спросим венгерский народ о членстве Украины в ЕС», – написал он в соцсети X.