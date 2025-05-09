Спецслужбы Украины объявили о разоблачении шпионской сети страны НАТО

Служба безопасности Украины «впервые в истории» страны разоблачила «агентурную сеть военной разведки Венгрии». Задержаны двое подозреваемых, сообщили в ведомстве. После этого Будапешт выслал двух украинских дипломатов.
Служба безопасности Украины (СБУ) «впервые в истории» страны выявила венгерскую шпионскую сеть, которая, как предполагается, вела разведку военных объектов в Закарпатье на юго-западе Украины.
«Задачей этой ячейки был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска», – говорится в сообщении пресс-службы СБУ в пятницу, 9 мая.
По информации ведомства, двое подозреваемых шпионов, которые подчинялись венгерской военной разведке из Венгрии, были арестованы.
Куратором обоих фигурантов «был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии», а одним из агентов – 40-летний бывший военный из Береговского района, которого завербовали в 2021 году, сообщают в СБУ.
Вторая задержанная – бывшая военнослужащая Сил безопасности и обороны Украины, которая уволилась в 2025 году.
Оба разведчика получили наличные деньги и специальное оборудование для секретной связи и, в частности, должны были передать подробную информацию об украинских зенитных батареях в Закарпатской области, уточняет спецслужба.
Венгрия отрицает обвинения и выслала украинских дипломатов
В ответ на обвинения СБУ венгерское правительство, возглавляемое одним из главных в ЕС критиков Киева Виктором Орбаном, в тот же день обвинило Украину в пропаганде.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто спустя несколько часов после заявления СБУ заявил о высылке из страны двух украинских дипломатов, которых Будапешт обвиняет в шпионаже.
«Сегодня мы выслали из Венгрии двух шпионов, которые работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште. Соответствующее решение и ноту мы вручили послу Украины в Будапеште здесь, в министерстве иностранных дел», – заявил Сийярто в видео на своей странице в Facebook. Имена высланных и конкретику претензий к ним глава венгерского МИД уточнить не потрудился.
Сийярто добавил, что венгерское «правительство больше не будет терпеть непрерывные дискредитационные действия Киева против Венгрии» и обвинил Украину в росте антивенгерской пропаганды.
«Мы, венгры, хотим мира, мы говорим "нет" войне, мы никогда не поставляли оружие в Украину и никогда не будем, и мы не позволим втянуть себя в эту войну», – так обосновал министр видимые им «причины клеветнических кампаний, начатых против Венгрии».
Венгрия «не изменит позицию» по членству Украины в ЕС
Правительство Украины до сих пор не вернуло венгерскому меньшинству в Закарпатье «права, отнятые у этой общины с 2015 года». По этой причине «не может быть и речи о каком-либо прогрессе в переговорах о вступлении Украины в ЕС», – заявил Сийярто 22 марта в Facebook после телефонного разговора с австрийской коллегой Беате Майнль-Райзингер.
Двумя днями ранее венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что намерен организовать в своей стране опрос населения на тему принятия Украины в Евросоюз.
«Вето! Хватит! Мы спросим венгерский народ о членстве Украины в ЕС», – написал он в соцсети X.
Ранее Венгрия воспрепятствовала принятию совместной декларации глав государств и правительств всех 27 стран ЕС по Украине, содержавшей высказывания в поддержку Киева.