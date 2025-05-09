Внимание Движение будет ограничено из-за мотоциклистов и военных учений

В Пярнумаа в субботу пройдет открытие мотосезона, в том числе парад Motoparaad 2025.

В связи с парадом мотоциклистов движение на перекрестках дорог вблизи Пярну и Синди, а также на мосту в Синди временно перекроют – не более чем на тридцать минут.

В Харьюмаа на участке шоссе Паункюла-Ветла с 2-го по 10-й километр в субботу с восьми до четырнадцати часов движение будет закрыто из-за проведения мотогонок Drivestonia 2025.

Для спецтранспорта проезд будет обеспечен, остальным водителям придется ехать объезд через Расивере и Равила.

В воскресенье начнутся крупные военные учения «Ёж 2025».

В ходе учений на дорогах в Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа появятся контрольно-пропускные пункты, где военные будут останавливать проезжающие автомобили.