Habemus papam: кто такой Роберт Прево и каким он будет Львом XIV

Католическая церковь избрала нового понтифика - им стал Лев XIV, такое имя взял избранный на этот пост американский кардинал Роберт Прево. Вот каким был его путь к Папскому Престолу.
Хотя имя Роберта Прево и упоминалось среди возможных преемников Франциска, выбор его понтификом все же считается сенсацией. Впервые в истории глава Католической церкви оказался родом из США. Можно было бы пошутить, что, пока у власти Дональд Трамп, Прево - его контактное лицо в Ватикане с американским паспортом, но Прево - не самый обычный американец.
Роберт Фрэнсис Прево родился в Чикаго 14 сентября 1955 года, но прожил там меньшую часть жизни - после школы, получения первого университетского образования и рукоположения (посвящения в духовный сан) в 1982 году он покинул США и, по сути, больше не жил в Штатах продолжительное время. Помимо американского, он имеет гражданство Перу, а учился и защитил докторскую степень в Риме.
Папа из августинского ордена
С 1977 года Прево состоит в августинском ордене, основанном в XIII веке и сегодня уделяющем основное внимание пастырскому служению и образовательной работе. С 1985 года он служил ордену в Перу, был, в частности, профессором теологии, а не так давно и настоятелем ордена в стране. В 2001 году Роберт Прево переехал в Рим, где стал генеральным приором августинцев, то есть высшим должностным лицом ордена. Его резиденция находилась прямо за колоннадами площади Святого Петра.
Путь Прево вновь привел в Перу, но уже по решению предыдущего папы Франциска, который, назначив Прево епископом, отправил его в ноябре 2014 года в город Чиклайо. За последние десятилетия в Перу возникали различные проблемы в католической церкви - Перу далеко от Рима, а местная церковь порой находилась под влиянием реакционных кругов из США. Франциск вряд ли отправил бы туда кого-то, от кого хотел избавиться в Риме.
Взлет карьеры Прево
В 2019 и 2020 годах Франциск включил Прево в состав двух важных ватиканских конгрегаций (ныне упраздненных административных ведомств Ватикана), что означало для епископа регулярные контакты с Ватиканом. В январе 2023 года Роберта Прево назначили главой (префектом) Дикастерия по делам епископов (крайне влиятельного ведомства Римской курии, главного административного органа Ватикана), а также председателем Папской комиссии по делам Латинской Америки. В сентябре 2023 года Франциск возвел Прево в сан кардинала. И вот всего полтора года спустя Прево оказался на вершине церковной карьеры после быстро завершившегося конклава.
Итальянская пресса еще до собрания кардиналов по избранию папы называла его возможным кандидатом, представляя как «американского посредника», который, как писала газета La Stampa, мог стать «неожиданностью конклава». В нем, по выражению издания, сочетаются «доктринальная строгость, пастырское сочувствие и миссионерское видение Евангелия».
Продолжатель линии Франциска?
Новый папа римский, выбравший имя Лев XIV, - первый Лев со времен Льва XIII, умершего более ста лет назад. Наблюдатели сходятся в том, что выбор Прево не означает отказ от курса Франциска. По многим социальным вопросам новый понтифик, вероятно, будет продолжать его политику. Однако в других темах Прево выражался яснее, чем его предшественник. Например, в вопросе о женском посвящении в духовный сан он занимал консервативную позицию, говоря, что Церковь должна отличаться от общества. По его словам, рукоположение женщин «не обязательно решает проблему», но, возможно, создает новую.
Тем временем в своей первой речи, произнесенной с балкона собора Святого Петра, Лев XIV производил впечатление такого же близкого к своей пастве папы римского, как и его предшественник Франциск, отмечают наблюдатели. После сенсационного избрания Франциска в 2013 году, фигуры, которую многие воспринимали как чуждую ватиканской системе, что способствовало росту уважения к Франциску вне католической церкви, теперь к власти пришел человек, знающий эту систему изнутри и отстаивающий ее правила. Американец, но совсем не типичный представитель США. Интересно будет наблюдать, как он распорядится наследием Франциска и проложенным им реформаторским путем.
Важные задачи уже ждут решений нового папы
Перед новым папой уже стоят важные задачи. В конце мая состоится 1700-летие начала Никейского собора - события, имеющего исключительное значение для христиан. В далеком 325 году, задолго до раскола христианства, на нем был сформулирован христианский Символ веры.
Предшественник Льва XIV Франциск и патриарх греческой православной церкви Варфоломей I давно планировали поездку в Никею, ныне Изник в Турции. Из-за смерти Франциска была отложена канонизация Карло Акутиса (1991–2006), умершего от лейкемии подростка, которого иногда за ведение онлайн-проектов на пользу церкви в сообществе католиков называют «инфлюенсером Бога». Церемония, запланированная первоначально на 27 апреля, теперь должна быть проведена уже при папе Льве XIV.
Особую актуальность приобретает и одно из центральных богословских и церковно-политических начинаний Франциска - реформа Католической церкви, осуществляемая через Синод епископов. Еще находясь на больничной койке, за месяц с небольшим до своей смерти, папа продлил процесс реформ еще на три с половиной года - церковная ассамблея должна пройти в Риме в октябре 2028-го.
Тень над понтификатом
Остается открытым вопрос, как Лев XIV будет трактовать эти темы, которые ему не чужды: он входил в число 55 кардиналов, участвовавших во Всемирном синоде в октябре 2023-го и октябре 2024 года. Между тем в эти дни имя Прево звучит в Ватикане и в другом контексте. Против него подана жалоба - по обвинению в сокрытии случаев насилия.
Незадолго до избрания Прево главой Католической церкви американская организация Survivors Network of Those Abused by Priests (SNAP, «Объединение переживших насилие со стороны священников») выступила на пресс-конференции, вновь заявив об обвинениях в адрес шести кардиналов - включая самого Прево. Как и другие кардиналы, Роберт Прево отверг все обвинения.
Питер Айзли из совета директоров SNAP считает избрание Прево недопустимым, так как, по его мнению, новый понтифик не должен быть связан с прошлым и обязан последовательно воплощать в жизнь «политику нулевой терпимости», которую продвигал его предшественник.