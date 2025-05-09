Habemus papam: кто такой Роберт Прево и каким он будет Львом XIV

Хотя имя Роберта Прево и упоминалось среди возможных преемников Франциска, выбор его понтификом все же считается сенсацией. Впервые в истории глава Католической церкви оказался родом из США. Можно было бы пошутить, что, пока у власти Дональд Трамп, Прево - его контактное лицо в Ватикане с американским паспортом, но Прево - не самый обычный американец.

Роберт Фрэнсис Прево родился в Чикаго 14 сентября 1955 года, но прожил там меньшую часть жизни - после школы, получения первого университетского образования и рукоположения (посвящения в духовный сан) в 1982 году он покинул США и, по сути, больше не жил в Штатах продолжительное время. Помимо американского, он имеет гражданство Перу, а учился и защитил докторскую степень в Риме.

Папа из августинского ордена

С 1977 года Прево состоит в августинском ордене, основанном в XIII веке и сегодня уделяющем основное внимание пастырскому служению и образовательной работе. С 1985 года он служил ордену в Перу, был, в частности, профессором теологии, а не так давно и настоятелем ордена в стране. В 2001 году Роберт Прево переехал в Рим, где стал генеральным приором августинцев, то есть высшим должностным лицом ордена. Его резиденция находилась прямо за колоннадами площади Святого Петра.