Habemus papam: кто такой Роберт Прево и каким он будет Львом XIV

Тень над понтификатом

Незадолго до избрания Прево главой Католической церкви американская организация Survivors Network of Those Abused by Priests (SNAP, «Объединение переживших насилие со стороны священников») выступила на пресс-конференции, вновь заявив об обвинениях в адрес шести кардиналов - включая самого Прево. Как и другие кардиналы, Роберт Прево отверг все обвинения.