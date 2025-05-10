Пакистан начал масштабную военную операцию против Индии

Ранним утром субботы, 10 мая, правительство Пакистана объявило о начале масштабной военной операцию под названием «Баньян ун Марсус» («Прочная стена») против Индии, назвав ее «ответом на агрессию».

Это произошло спустя час после того как официальный представитель армии Пакистана генерал Ахмад Шариф Чоудри обвинил Индию в ракетной атаке на три пакистанские авиабазы, в том числе Нур Хан, которая находится в Равалпинди, примерно в 10 км от пакистанской столицы Исламабада, и служит штаб-квартирой военного командования страны.

Он пообещал скорый «ответ» на «агрессию» в рамках «самозащиты», добавив, что большая часть индийских ракет была перехвачена средствами ПВО и объекты ВВС Пакистана не пострадали.

В рамках операции «Баньян ун Марсус» пакистанская армия планирует поразить многочисленные стратегические цели на территории Индии, сообщил пакистанский канал Geo TV со ссылкой на источники в органах безопасности.

Со ссылкой на их данные ресурс заявил об уничтожении склада сверхзвуковых ракет BrahMos в Беасе, которые производит совместное индийско-российское предприятие, а также ударам по индийским авиабазам Удхампур в индийской части Кашмира и Патханкот в штате Пенджаб.

Всего, как утверждает канал пакистанских военных в Х, были поражены 25 целей в Индии, в том числе система С-400 в Адампуре. Все 25 — военные объекты, заявили представители армии.

Альтернативного подтверждения информации о поражении этих целей пакистанскими военными нет.