Готовимся! Сирены включат по всей стране: в Эстонии начинаются масштабные учения

В среду, 14 мая, в 15:00 в рамках учений Сил обороны Эстонии «Ёж» впервые будет запущена национальная система оповещения об угрозах EE-ALARM. В 22 населенных пунктах и пригородах Таллинна включат сирены.
В день запуска государственной системы оповещения жители Эстонии получат два тестовых сообщения по разным каналам, например, через мобильные приложения Ole valmis! и Eesti äpp, а также SMS на мобильные телефоны. Информация будет распространена и через СМИ.
Кроме того, в 22 населенных пунктах и пригородах Таллинна сработает сеть сирен.
Отправителем сообщения для владельцев эстонских SIM-карт будет EE-ALARM, а для иностранных SIM-карт - номер +372 5950 0000. В сообщении будет содержаться и ссылка для обратной связи.
Это первое столь масштабное тестирование системы, которое позволит проанализировать ее работу в реальных условиях и выявить проблемные места.
Дополнительная информация: www.olevalmis.ee и по государственному инфо-телефону 1247.
Точное расписание на 14 мая
В 11:00 начнется предварительное оповещение: через каналы оповещения жителям Эстонии сообщат, что в 15:00 начнется тестирование сирен.
На все мобильные телефоны в Эстонии будет отправлено следующее SMS-сообщение, а также уведомление через приложения Ole valmis! и/или Eesti äpp (если установлены):
СООБЩЕНИЕ 1: «Силы обороны Эстонии: сегодня, 14 мая, в 15:00 в рамках учений Siil пройдет тест системы оповещения, будут включены сирены. Реальной угрозы нет! Подробнее на kriis.ee и по тел. 1247»
В 15:00 запускается вся система оповещения, в том числе сирены в 22 населенных пунктах и пригородах Таллинна, а Силы обороны Эстонии отправят новое сообщение:
СООБЩЕНИЕ 2: «Силы обороны Эстонии: это тест системы оповещения об опасности в рамках учений Siil. Сегодня, 14.05 в 15:00 прозвучат сирены. Реальной угрозы нет! Инфо: kriis.ee, тел. 1247. Оставьте отзыв на kriis.ee»
Звук сирены состоит из одноминутного сигнала с нарастающим и убывающим тоном, который повторяется минимум трижды с 30-секундными паузами. В общей сложности сигнал сирен длится около четырех минут. Прослушать звук сирен можно на сайте olevalmis.ee.
Населенные пункты и примерная зона действия сирен:
Хаапсалу, Йыгева, Йыхви, Кейла, Кохтла-Ярве и Ахтме, Курессааре, Кярдла, Маарду, Нарва, Пайде, Палдиски, Пярну, Пыльва, Раквере, Рапла, Силламяэ, Тапа, Тарту, Валга, Вильянди, Выру, Таллинн и прилегающие густонаселенные районы (включая Табасалу, Харкуярве, Сауе и Лаагри, поселок Пеэтри, Саку, Табасалу, Виймси).
Как подготовиться?
- Помогите распространить информацию — обсудите с семьей и близкими, дошло ли до них сообщение о запуске системы оповещения и готовы ли они к этому.
- Установите на свой телефон приложения Ole valmis! и/или Eesti äpp. Убедитесь, что вы дали разрешение приложениям отправлять уведомления. При необходимости помогите близким настроить их телефоны.
- Проверьте в личном кабинете своего мобильного оператора языковые настройки. Государство отправляет уведомления на трех языках. Если вы заранее указали предпочтительный язык, уведомление придет только на нем. В другом случае сообщение придет на эстонском или английском. Инструкции по смене языковых настроек можно найти на сайте каждого мобильного оператора.
- С помощью приложения Ole valmis! Силы обороны и женская организация Naiskodukaitse в период с 10 по 20 мая будут также отрабатывать выявление воздушных угроз. Дополнительная информация — в приложении Ole valmis! и на сайте Naiskodukaitse.
- Ознакомься с инструкциями по подготовке к кризисам на сайте www.olevalmis.ee или в одноименном мобильном приложении Ole valmis!