Это неприятно. Понятно, что многие пожилые нарвитяне связывают 9 мая со своей молодостью и воспоминаниями. Они живут в своей системе ценностей, на изменение которой не стоит тратить энергию.

Но по-настоящему грустно видеть, как празднование 9 мая на берегу реки Нарвы собирает массу детей и молодежи - вместе с повторяющими радостные фразы по случаю праздника родителями (а ведь именно они совсем недавно после свадьбы еще несли цветы к танку) и бабушками и дедушками, которые, кажется, все празднуют, не зная и не понимая, что на самом деле поддерживает этот праздник.

Это был не просто концерт. Это было дорогостоящее по производству пропагандистское мероприятие, замаскированное под развлечение, но содержание и символы которого глубоко идеологичны.

Многолетняя система русскоязычного и пророссийского образования в Нарве сформировала несколько поколений, чьи культурные и эмоциональные связи склоняются на восток. Поэтому поле нашей работы в сфере образования и воспитания ценностей - широкое и глубокое. По сути, мы здесь, на востоке, спустя 30 лет, едва ли начали с детских садов, маленькими шагами.

Посчитайте сами: когда вырастут те дети, которых мы сегодня видели на берегу? Только тогда начнет формироваться новое поколение, которое, возможно, действительно сможет отличить в Нарве советскую и российскую ментальность от европейской системы ценностей и, может быть, даже начнет вытеснять ее - во многом естественным, эволюционным путем.

Сегодня это еще не стало реальностью. Сегодня мы были вынуждены признать, что несколько тысяч человек наслаждаются праздником, который несет в себе идеологию, которую мы не должны ни принимать, ни нормализовывать.