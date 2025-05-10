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Заядлый прогульщик: полномочия депутата приостановлены после трех подряд пропущенных заседаний

Полномочия Анти Пооламетса в городском собрании Раквере приостановлены уже во второй раз.
Полномочия Анти Пооламетса в городском собрании Раквере приостановлены уже во второй раз. Фото: Mihkel Maripuu

Согласно решению избирательной комиссии города Раквере, полномочия Анти Пооламетса (EKRE) как члена городского собрания приостановлены, а его заместителем назначен Виллу Нурмоя.

Пооламетс пропустил заседания городского собрания Раквере 12 февраля, 19 марта и 16 апреля. Согласно закону об организации местного самоуправления, полномочия члена собрания приостанавливаются, если он отсутствует на заседаниях три месяца подряд. В то же время у Пооламетса есть возможность восстановить свои полномочия, подав соответствующее заявление.

Однажды Анти Пооламетс уже покидал городское собрание Раквере. Весной–летом 2023 года он также трижды подряд не присутствовал на заседаниях, и избирательная комиссия приостановила его полномочия. Тогда он объяснил свое отсутствие тем, что совмещать работу в Рийгикогу и быть депутатом городского собрания сложно, поскольку заседания городского собрания проходят по средам, а это обычно самый загруженный день в Рийгикогу.

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