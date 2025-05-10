Заядлый прогульщик: полномочия депутата приостановлены после трех подряд пропущенных заседаний

Согласно решению избирательной комиссии города Раквере, полномочия Анти Пооламетса (EKRE) как члена городского собрания приостановлены, а его заместителем назначен Виллу Нурмоя.
Пооламетс пропустил заседания городского собрания Раквере 12 февраля, 19 марта и 16 апреля. Согласно закону об организации местного самоуправления, полномочия члена собрания приостанавливаются, если он отсутствует на заседаниях три месяца подряд. В то же время у Пооламетса есть возможность восстановить свои полномочия, подав соответствующее заявление.