Новый миллионер в Эстонии: выигрыш почти побил рекорд

Это вторая по размеру сумма джекпота в истории эстонских лотерей. Помимо Эстонии, при совпадении 5+1 также были победители в Норвегии, Финляндии, Словакии и Германии.

Выигрышный билет был приобретен на сайте Eesti Loto. Победитель еще не связался с Eesti Loto. Победа при совпадении 5+1 означает, что игрок попал во все пять основных чисел и в одно из двух дополнительных чисел.

Джекпот при совпадении 5+2, сумма которого составила 120 миллионов евро, был выигран одним счастливчиком из Германии.

«Мы очень рады, что такой большой выигрыш снова пришелся на Эстонию. Мы поздравляем победителя и ждем, чтобы он связался с нами», - сказала председатель правления Eesti Loto Трийн Агнан.