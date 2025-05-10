За год датчик дыма трижды предотвратил трагедию в одном доме

Ночью 19 апреля в центр управления G4S поступил сигнал тревоги, свидетельствовавший о повышенной концентрации угарного газа в частном доме в Ярвамаа. Дозвониться до контактного лица не удалось, поэтому специалисты по управлению сигналами тревоги, оценив серьезность ситуации, приняли решение отправить на место патруль.

Прибыв на место происшествия, патрульный обнаружил, что дверь не заперта, а в доме крепко спят двое мужчин: один на кухне, другой в гостиной. Разбудить их оказалось непросто.

Предположительно, угарный газ возник в помещении во время приготовления еды. Патрульный проветрил комнаты, а прибывшие медики осмотрели мужчин.

Один датчик - три спасенные жизни

Однако это был не первый случай, когда в этом доме спасли человека. Ровно за неделю до этого, ночью 13 апреля, датчик дыма Nublu передал из того же дома сигнал пожарной тревоги. Прибывший охранник почувствовал через дверь запах гари, но на звонок и стук никто не ответил.

Поскольку через окно было видно, что кто-то лежит в постели, патрульный решил действовать, не дожидаясь спасателей. Дверь взломали, и из задымленного дома вывели находившегося в сознании мужчину, который оставил еду на плите и уснул. Прибывшие медики приняли решение доставить его в больницу на осмотр.

Впервые тревожный сигнал из этого дома поступил еще в январе. Тогда тоже причиной стало приготовление еды, оставленное без присмотра. Владелец уснул, но, к счастью, на этот раз проснулся от стука и сам смог покинуть помещение.

Это не просто грустная история или рассказ о стечении обстоятельств. Это яркий пример того, почему умный датчик необходим в каждом доме - особенно если человек живет один или его здоровье оставляет желать лучшего.