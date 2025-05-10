«Были моменты, когда все было на грани провала». Как кинокритика Екатерину Барабаш вывозили из России

Сейчас у него нет возможности навестить мать во Франции. «У него российский паспорт с постоянным видом на жительство. Но ситуация такова, что если он выедет, то его могут не пустить обратно. К тому же Украина граничит с шенгеном, а у него шенгенской визы нет. Он немножко в ловушке», - рассказала Барабаш.

О конфликте с «Медиазоной» и «Медузой»

О том, что Барабаш, вероятно, уехала из России, стало известно 21 апреля, когда она не пришла на заседание суда. Государственные информагентства со ссылкой на московское управление Федеральной службы исполнения наказаний сообщили, что она нарушила условия домашнего ареста еще 13 апреля.

30 апреля, когда выяснилось, что Барабаш находится во Франции, координировавший ее перемещение адвокат Захватов обвинил «Медузу»* и «Медиазону»* в том, что они отказались по его просьбе удалить новость об объявлении Барабаш в розыск.

Захватов говорил, что пытался «потушить информационный пожар», полагая, что журналисты своим отказом могли еще больше осложнить эвакуацию Барабаш. По его словам, другие СМИ выполнили его просьбу.

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов* ответил, что новость на сайте издания появилась, когда «замалчивание уже не имело никакого смысла». Сама Барабаш считает, что ее коллеги-журналисты должны были пойти навстречу координатору и удалить новость.