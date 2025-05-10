«Были моменты, когда все было на грани провала». Как кинокритика Екатерину Барабаш вывозили из России

В конце февраля 2025 года российского кинокритика Екатерину Барабаш* обвинили в распространении «фейков» о российской армии из-за четырех постов в Facebook и отправили под домашний арест. 21 апреля стало известно, что она не явилась в суд, нарушив условия меры пресечения, ее объявили в розыск.
30 апреля ее сын Юрий Барабаш сообщил о том, что мать находится в безопасности - как стало известно позднее, во Франции.
Эвакуация из России пошла не по плану и вместо суток потребовала две с лишним недели. Все это время родственники не знали, где журналистка и что с ней происходит. Русская служба Би-би-си поговорила с Екатериной Барабаш о том, как она оказалась за пределами России.
О решении бежать из России
Дело против Барабаш возбудили по статье о распространении «военных фейков» (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) из-за четырех постов в Facebook, сделанных в 2022-2023 годах. Как рассказала журналистка Би-би-си, это произошло 18 февраля, но узнала она о деле спустя несколько дней.
23 февраля она прилетела в Москву с «Берлинале», на границе ее три часа допрашивали. Барабаш говорит, что ее и раньше останавливали на границе, но так надолго - впервые. Пограничники говорили, что причина проверки - ее место рождения: она родилась в Харькове. Ее отец Юрий Барабаш - доктор филологических наук, специалист по украинской литературе.
Через два дня после досмотра на границе, 25 февраля, Барабаш задержали.
«Вообще у них [следователей] была подборка из 30 моих постов. И в первый день, когда был допрос, следователь очень долго и уныло читал все эти посты, предваряя вопросом: „Вы ли это написали?", - вспоминает Барабаш. - Где-то на пятнадцатом я сломалась, у следователя уже заплетался язык. Я говорю: „Давайте мне просто показывайте, не надо мне ничего зачитывать. А я буду говорить, что да, [я написала]". Но в качестве обвинения привлекли меня то ли по трем, то ли по четырем [постам]. Они, видимо, выбрали самые такие отъявленные. Где было слова „ненависть", „ненавижу"».
На следующий день Дорогомиловский суд Москвы отправил ее под домашний арест. Ей нельзя было покидать квартиру, однако к ней могли приходить друзья. Барабаш жила с 96-летней матерью, к которой переехала после смерти отца осенью 2024 года.
По словам журналистки, она никогда не хотела уезжать из России, однако задумалась о таком варианте после того, как на нее «вышли люди, которые помогают эвакуироваться» и предложили ей помочь.
«Я поначалу, конечно, была в шоке, потому что мне никогда в голову не приходило бросить родителей. Папы не стало пять месяцев назад, мама как раз за два дня до моего ареста отметила 96 лет. Ну и вообще вся жизнь, довольно долгая, прошла там, там дом. Коты опять же. Но стало понятно, что если расставаться со всем этим, то лучше расставаться, взяв направление на свободу. Если с мамой так или иначе придется расстаться, то лучше, чтобы у меня была с ней связь, чтобы я с ней говорила часто и много», - объясняет Барабаш.
На тот момент она уже склонялась ко мнению, что с большой долей вероятности получит тюремный срок - ей грозило от пяти до 10 лет колонии.
О двухнедельной эвакуации
Координировал вывоз Барабаш адвокат Дмитрий Захватов, который сейчас живет в Литве. По ее словам, он ее «вел от подъезда в Москве» и помогал подготовиться к отъезду.
Согласно первоначальному плану, эвакуация должна была занять не больше суток, но в итоге в конечном месте назначения Барабаш оказалась только спустя две с половиной недели.
«План стал опасным очень. [Было понятно, что] если меня схватят, 10 лет сразу [дадут]. И поэтому решили не рисковать, - рассказывает Барабаш. - Там были определенные сложности, были моменты, когда все было на грани провала. Иногда я оказывалась в местах, где вообще не было связи. И у Захватова, у координаторов, конечно, прибавилось седых волос, потому что было непонятно, может, меня уже схватили».
Так продолжалось две недели. Еще несколько дней была в одной из европейских стран, откуда ее вывезла организация «Репортеры без границ». 5 мая Екатерина Барабаш выступила на пресс-конференции в штаб-квартире организации и поблагодарила всех, кто участвовал в ее освобождении.
Гендиректор «Репортеров без границ» Тибаут Бруттин рассказал Русской службе Би-би-си: у них были подозрения, что «Кремль быстро понял их намерения», поэтому пришлось выбрать другой маршрут. По его словам, они начали предполагать худшее, когда Барабаш не вышла на связь в назначенное время.
«Мы решили сделать публичное заявление, хотя это не было изначально частью плана, потому что были слухи, что она, может быть, в опасности или задержана», - сказал Бруттин. По его мнению, пресс-конференция дала возможность показать и оставшимся в стране российским журналистам, и российским властям, что они не могут просто удерживать людей и препятствовать их освобождению.
Сейчас организация помогает Барабаш с жильем, оформлением документов и поиском работы.
На пресс-конференции в штаб-квартире «Репортеров без границ» она также поблагодарила бизнесмена и бывшего топ-менеджера ЮКОСа Леонида Невзлина*. Она пояснила, что Невзлин оплатил ее эвакуацию, а о его роли в своей судьбе она узнала уже после того, как оказалась в безопасности.
Из парижского аэропорта «Шарль-де-Голль» она первым делом позвонила матери и рассказала, что с ней все в порядке.
«Это был очень эмоциональный разговор. Мама так ничего, а я расплакалась. Конечно, я очень нервничала. Я думала, что мне придется маму утешать, получилось, что мама меня утешала. Я ударялась в слезы, а мама мне говорила: „Если уж ты встала на этот путь, если мы встали на этот путь, надо его до конца пройти достойно. И потом, у тебя будет новая жизнь. Я-то остаюсь, старая, а у тебя впереди горизонты открыты"», - вспоминает кинокритик.
Мать Барабаш остается в России, ей помогают брат журналистки и его семья, а также ее друзья.
Пока Барабаш не может увидеться и со своим сыном, который с женой и детьми живет в Киеве. Последний раз она приезжала к нему в 2022 году, накануне войны.
Сейчас у него нет возможности навестить мать во Франции. «У него российский паспорт с постоянным видом на жительство. Но ситуация такова, что если он выедет, то его могут не пустить обратно. К тому же Украина граничит с шенгеном, а у него шенгенской визы нет. Он немножко в ловушке», - рассказала Барабаш.
О конфликте с «Медиазоной» и «Медузой»
О том, что Барабаш, вероятно, уехала из России, стало известно 21 апреля, когда она не пришла на заседание суда. Государственные информагентства со ссылкой на московское управление Федеральной службы исполнения наказаний сообщили, что она нарушила условия домашнего ареста еще 13 апреля.
30 апреля, когда выяснилось, что Барабаш находится во Франции, координировавший ее перемещение адвокат Захватов обвинил «Медузу»* и «Медиазону»* в том, что они отказались по его просьбе удалить новость об объявлении Барабаш в розыск.
Захватов говорил, что пытался «потушить информационный пожар», полагая, что журналисты своим отказом могли еще больше осложнить эвакуацию Барабаш. По его словам, другие СМИ выполнили его просьбу.
Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов* ответил, что новость на сайте издания появилась, когда «замалчивание уже не имело никакого смысла». Сама Барабаш считает, что ее коллеги-журналисты должны были пойти навстречу координатору и удалить новость.
«Вопрос главный был в уменьшении шума. Потому что я знаю, что когда уже официальная была информация, и СМИ написали, Захватов и другие люди два дня сидели, обзванивали и писали людям с просьбой удалять все, даже комментарии в Facebook какие-то были удалены. Вот там кто-то писал: „А Катя, оказывается, сбежала". Просили удалить - все удаляли без вопросов, - объяснила Барабаш. - Может быть, конечно, Дмитрий перестраховался. Я не знаю. Ситуация действительно была очень острая и опасная. И это как раз был период, когда у нас все-все висело на волоске. Ну что тебе стоит удалить?»
Кинокритик считает, что журналисты не должны были позволять себе нападки на Захватова: «Почему надо было начать его упрекать, что он это сделал на деньги Невзлина? Типа там у него руки в крови. Ну это же вообще какая-то аргументация детсадовская».
В сентябре 2024 года сторонники политика Алексея Навального опубликовали расследование, в котором назвали бизнесмена заказчиком нападения на Леонида Волкова*, Ивана Жданова* и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову. В ноябре этого же года издание «Медиазона» опубликовало «архив Невзлина» - часть сообщений из переписки между бывшим топ-менеджером ЮКОСа и юристом Анатолием Блиновым, где обсуждаются нападения. Сам Невзлин отрицает свою причастность к этим нападениям.
Захватов - сооснователь и юрист проекта Action4Life, который спонсирует Невзлин.
О журналистике в России
На пресс-конференции в Париже Барабаш заявила, что, по ее мнению, «журналистики в России больше не существует».
«Я уже получила на этот счет кучу тумаков. Мне кажется, что люди просто не поняли, о чем я говорю, и хотят понять. Журналистика и журналисты - это разные вещи. Я преклоняюсь перед теми отважными журналистами, которые все-таки продолжают делать свое дело. И при этом я понимаю, что журналистика - это социально-политическое явление, которое должно находиться под охраной государства, которое должно быть свободно от цензуры. Конечно, этого нет. И мой случай - тому доказательство. Я писала без оглядки на цензуру, и что? 25 февраля за мной пришли люди в масках», - сказала Барабаш в разговоре с Русской службой Би-би-си.
По ее словам, она очень благодарна коллегам, которые ходят на суды по делам политзаключенных и добывают информацию внутри России. Но такие люди сейчас — исключение, считает журналистка.
По словам Барабаш, что у нее есть профессиональные планы, но пока думать о работе еще рано - сейчас, пока у нее не никаких документов, она не может официально получать никаких гонораров.
«Я думаю, что буду заниматься журналистикой дальше, дай бог. Если получится», - надеется она.
*В реестре «иностранных агентов» Минюста России