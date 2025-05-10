Завтра по всей Эстонии будут вывешены государственные флаги

В воскресенье, 11 мая, в День матерей в Эстонии будут подняты государственные флаги.
В этот знаменательный день эстонский флаг поднимут все государственные и муниципальные учреждения, а также общественные организации. Могут поднять флаги в честь Дня матерей и все другие. Флаг поднимается не позднее восьми утра и опускается с заходом солнца.
День матери - семейный праздник, а это значит, что в первую очередь внимание к своим матерям проявляют дети, однако важно замечать и признавать роль матери в обществе в целом. В честь матерей организуются концерты и другие праздничные мероприятия.
Президент Алар Карис и его супруга Сирье Карис поприветствуют из Кехра всех матерей Эстонии. В местном Народном доме пройдет концерт, посвященный Дню матери.