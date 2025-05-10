Итоги 9 мая в Латвии: возбуждено 67 дел, задержано восемь человек

По словам заместителя начальника полиции Андриса Зеллиса, большая часть нарушений была связана с публичным использованием запрещенной символики, прославляющей военную агрессию и тоталитарные режимы. Среди них - георгиевские ленты в букетах цветов, значки на одежде, а также песни соответствующего содержания, звучавшие из автомобилей. Примерно в трети случаев наказания были применены на месте.

Зеллис отметил, что в этом году не возбуждено ни одного уголовного дела, в отличие от прошлого года, когда таких дел было три. Попыток массового сбора у бывшего памятника в парке Узварас также не наблюдалось. Тем не менее один человек был оштрафован за попытку возложить цветы в этом месте.

Полиция отмечает, что характер нарушений из года в год остается прежним, но становится все больше попыток обойти запреты. Например, в последние годы фиксируются случаи, когда запрещенную символику выкладывают свечами в мемориальных местах.

Одним из самых заметных инцидентов 9 мая стал случай в Даугавпилсе. Вечером в этом городе полиция задержала сильно пьяного мужчину в одежде с символикой, прославляющей военную агрессию. Он попытался скрыться от правоохранителей на велосипеде, к которому были прикреплены нож и бейсбольная бита. Мужчина не подчинился требованиям полиции, за что в его отношении были начаты два административных дела. Общая сумма возможных штрафов составляет 700 евро.

В связи с 9 мая, когда в России отмечается победа бывшего Советского Союза во Второй мировой войне, за различные нарушения полиция возбудила 61 административное дело и задержала двух человек. В Рижском и Латгальском регионах возбуждено по 20 дел, в Курземе - 14, в Земгале - четыре, в Видземе - три.