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Пьяный человек попытался развести огонь на вокзале: на место приехала полиция

Полиция задержала мужчину, бродившего в здании вокзала.
Полиция задержала мужчину, бродившего в здании вокзала. Фото: Kevin Volter

Железнодорожный вокзал Тапа уже много лет закрыт для пассажиров, но это не помешало вечером в пятницу одному подвыпившему гражданину побродить по историческому зданию.

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, каким-то образом проник в здание железнодорожного вокзала Тапа через дверь на чердаке. Оказавшись внутри, он начал осматривать помещения в поисках чего-нибудь интересного.

Он нашел старую печь и попытался ее растопить. Однако топка, простоявшая без дела долгие годы, такой инициативы не оценила: в отместку она заполнила комнату густым дымом.

Пришлось вызывать спасателей, которые потушили огонь и проветрили здание. Также на место прибыла полиция, сотрудники которой провели с мужчиной разъяснительную беседу.

Причины его поступка пока остаются невыясненными.

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