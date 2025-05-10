Пьяный человек попытался развести огонь на вокзале: на место приехала полиция

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, каким-то образом проник в здание железнодорожного вокзала Тапа через дверь на чердаке. Оказавшись внутри, он начал осматривать помещения в поисках чего-нибудь интересного.

Он нашел старую печь и попытался ее растопить. Однако топка, простоявшая без дела долгие годы, такой инициативы не оценила: в отместку она заполнила комнату густым дымом.

Пришлось вызывать спасателей, которые потушили огонь и проветрили здание. Также на место прибыла полиция, сотрудники которой провели с мужчиной разъяснительную беседу.