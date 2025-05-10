На ЧМ по хоккею финских болельщиков удивило пиво: и дело не в цене

Цены на слабоалкогольные напитки на крупных соревнованиях всегда привлекают внимание людей. На недавно начавшемся чемпионате мира по хоккею в Швеции и Дании финские журналисты изучили ассортимент напитков в барах. Хотя на высокую цену за пиво никто особенно не жаловался, настоящим сюрпризом для многих оказалась его крепость.
Год назад чемпионат мира по хоккею проходил в Чехии, где стоимость жизни ниже, чем в скандинавских странах. В Праге пиво продавалось по относительно доступной цене: за поллитровую банку нужно было заплатить 90 чешских крон, что составляет примерно 3,60 евро.
До этого чемпионат мира проводился в Финляндии, известной своей более строгой алкогольной политикой. В 2022 году на арене пришлось заплатить 8,90 евро за одну банку пива, а годом позже - 9,20 евро.
Журналист Iltalehti Ласси Куйсма проверил прайс-листы баров на Стокгольмской арене Avicii и обнаружил, что поллитровая бутылка пива стоит даже дешевле, чем в хоккейных аренах Финляндии. Точная цена - 87 шведских крон, что составляет около восьми евро.
Однако удивление вызвал не только ценник, но и крепость пива - всего 3,5 процента. Это легкое пиво в Швеции называют народным (Folköl). Куйсма полагает, что такое пиво может неприятно удивить некоторых финских болельщиков в Стокгольме.
В Швеции действует закон, согласно которому алкоголь крепостью выше 3,5 процента не может продаваться в супермаркетах.
Но сколько стоят другие напитки? Сидр с содержанием алкоголя 2,25 процента объемом 0,33 литра стоит 72 кроны, что примерно 6,60 евро. Вода, безалкогольные напитки и соки (0,5 литра) стоят примерно одинаково - 4,20–4,50 евро. За такую же порцию энергетического напитка придется заплатить 5,30 евро.