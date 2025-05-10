На ЧМ по хоккею финских болельщиков удивило пиво: и дело не в цене

Год назад чемпионат мира по хоккею проходил в Чехии, где стоимость жизни ниже, чем в скандинавских странах. В Праге пиво продавалось по относительно доступной цене: за поллитровую банку нужно было заплатить 90 чешских крон, что составляет примерно 3,60 евро.

До этого чемпионат мира проводился в Финляндии, известной своей более строгой алкогольной политикой. В 2022 году на арене пришлось заплатить 8,90 евро за одну банку пива, а годом позже - 9,20 евро.

Журналист Iltalehti Ласси Куйсма проверил прайс-листы баров на Стокгольмской арене Avicii и обнаружил, что поллитровая бутылка пива стоит даже дешевле, чем в хоккейных аренах Финляндии. Точная цена - 87 шведских крон, что составляет около восьми евро.

Однако удивление вызвал не только ценник, но и крепость пива - всего 3,5 процента. Это легкое пиво в Швеции называют народным (Folköl). Куйсма полагает, что такое пиво может неприятно удивить некоторых финских болельщиков в Стокгольме.

В Швеции действует закон, согласно которому алкоголь крепостью выше 3,5 процента не может продаваться в супермаркетах.