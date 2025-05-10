«Мирное небо любим мы все» День Победы и День Европы. Как в Нарве отмечали 9 мая

«Здесь начинается Европа», - говорит о Нарве ее мэр. Эстонский город на границе с Россией населен в основном русскоязычными жителями - и 9 мая одни смотрят через реку концерт, который проходит в российском Ивангороде, а другие отмечают День Европы.
В четыре утра на башне Нарвского замка появился плакат с надписью «Putler war criminal» («Путин - военный преступник») и портретом российского президента Владимира Путина, соединенным с лицом Гитлера.
Напротив, у стен замка в Ивангороде, к этому моменту уже стояла сцена с георгиевскими лентами, а также два экрана и мощные динамики.
Две крепости смотрят друг на друга, разделенные всего ста метрами воды реки Нарвы, - по реке пролегает и граница между Россией и Эстонией.
Во времена Ивана Грозного, в честь которого и назван Ивангород, здесь тоже была граница: Русь противостояла Ливонскому рыцарскому ордену. Позже Нарва и Ивангород стали единым городом: при Российской империи он и вовсе назвался ивановской стороной Нарвы.
В Советском Союзе два города оставались тесно связаны - общей электростанцией, родственными узами местных жителей, многие из которых работали в одном городе, а жили в другом. Сейчас две крепости снова выглядят как пограничные форпосты не дружественных друг другу стран.
Концерт для жителей Нарвы российские власти устраивают уже в третий раз. Баннер на башне замка (в нем сейчас расположен Нарвский музей) против войны в Украине вывешивают второй год подряд. В прошлом году на плакате был изображен Путин, забрызганный кровью.
«На стене Нарвского замка, который еще 700 лет назад был стражем на границе, мы все-таки вправе называть агрессора агрессором, - объяснила директор музея Мария Сморжевских-Смирнова, по чьей инициативе на башне появился баннер. - Потому что о военных преступлениях этот концерт не рассказывает, он рассказывает, что война священна, и находит множество оправданий войне».
Сморжевских-Смирнова считает, что концерт на другом берегу реки Нарвы - элемент информационной войны. И признает, что и сама участвует в этой войне, вывешивая ответный баннер. Но уверена, что реакция необходима.
«Если мы останемся молчаливыми, значит, мы молчаливо соглашаемся с тем, что происходит, - говорит она. - А происходит подмена исторических фактов - и главное, уроков, которые люди вынесли из Второй мировой войны. Те, кто прошли войну, знают, что главное - чтобы не было войны. А рядом с нами сейчас разворачивается полномасштабная война».
После прошлогодней такой акции Сморжевских-Смирнову заочно арестовали в России по уголовной статье о «военных фейках». Она восприняла это как подтверждение того, что их маленькую акцию заметили и что она раздражает российские власти.
«Это позор нашей страны»
Баннер хорошо видно с променада у реки. На набережную с самого утра приходили местные жители, ведь есть, на что посмотреть: Россия сначала показывала им на экранах парад на Красной площади, затем - советские фильмы о войне.
Баннер на замке нравится далеко не всем. «Мне просто стыдно за историю», - говорила пожилая женщина, гулявшая с мужем по набережной. «Это позор нашей страны, - соглашалась Елена, которая пришла на променад с сыном-подростком. - Они нам делают праздник, показывают красивое. А мы в ответ - вот это?»
Елена родилась под Брянском, выросла в советской Эстонии, а после распада СССР получила российский паспорт - так удобнее ездить к родственникам, говорит она. Это частая история тут: около трети жителей Нарвы - граждане России.
9 мая связано для Елены с воспоминаниями о детстве: «Очень хорошо, что мы можем прийти и окунуться в это вместе с Россией, посмотреть этот концерт. Мы связаны с Россией, мы же тут рядом. Сейчас мы вот так отрезаны, и это очень печально».
17-летние школьницы Лиза и Анжелика гуляли по променаду перед концертам - как они сказали, из любопытства. В следующем году они заканчивают школу и собираются уехать из Нарвы учиться - в Тарту или Таллинн. Анжелика мечтает жить в Италии.
Девушки фотографировали баннер. «Мы не хотим, чтобы вывешивали, провоцировали, - сказала Лиза. - С той стороны тоже провокация - мы этого не отрицаем. Но можно было быть умнее и вообще на это не отвечать».
Директор музея Сморжевских-Смирнова говорила, что получала угрозы от местных жителей. В апреле на улице напали на историка и преподавателя истории местной гимназии Мадиса Туудера. По его словам, русскоговорящий мужчина отнял и разбил его очки, а также ударил историка ногой, обвинив его в том, что он «рассказывает неправильную историю».
Туудер - куратор выставок в Нарвском музее, рассказывающих о том, что город во время войны, оккупированный немцами, разбомбили советские войска, советская власть не стала восстанавливать старинную застройку, застроив город типовыми пятиэтажками.
Сморжевских-Смирнова настаивает, что в Нарве есть люди, которые благодарят ее за баннер и за позицию.
Согласно последней переписи населения, в Нарве живет 53 тысячи человек. 87% жителей - этнически русские. Эстонцев здесь всего 5%. Но различие во взглядах не всегда связано с национальностью.
«Здесь разделение такое - треть пророссийские, треть за Европу, за свободу, а еще треть - неопределившиеся», - считает хранитель фондов Нарвского музея Зураб Янес. По его словам, в музей приходит не только та треть, что за европейские ценности, но даже и те, кто ругает позицию музея в соцсетях.
«Маленький город, и Нарвский музей - основное культурное учреждение, - рассказал Янес. - Недавно, когда у нас был День независимости, мы сделали день открытых дверей, и пришли все те люди, которые пишут в Facebook [критические посты]».
Мэр Нарвы Катри Райк отказывается оценивать соотношение людей разных взглядов в Нарве. По ее мнению, о таких вещах часто не принято говорить.
«Я живу в Нарве 26 лет. Кто что думает о 9 мая, уже и 20 лет назад было не принято обсуждать между собой. Очень разные мнения могут быть и в семье, между дедушками и внуками. И граждане разных стран могут составлять одну семью, - рассказала Райк. - Мирное небо любим мы все».
В Нарве на прошлой неделе прошли военные учения. Военные учились в том числе отражать нападение России. Райк наблюдала за учениями и, по ее словам, увидела, что к угрозе в городе готовы.
В апреле эстонские военные решили строить в Нарве военную базу. Жителям города решение не понравилось, рассказала мэр: реакцию людей она описывает как «не надо провоцировать, будить спящего медведя». Сама она уверена, что войны с Россией не будет.
Две крепости, два концерта
9 мая в Нарве был рабочим днем. Возможно, поэтому концерт начинался поздно - в пять часов вечера.
К этому времени на набережной собралось около тысячи человек - главным образом пожилые люди, пришедшие парами (муж и жена, мать и дочь) или группками по несколько старушек в аккуратных куртках и беретах.
Сидели на лавочках, щедро расставленных на новой, отремонтированной набережной, стояли на тротуаре и газонах, сидели на парапетах лестницы, ведущей с низкого берега реки вверх, на скалу, на которой стоит замок и город. Довольно много было и семей с детьми. Папы сажали малышей на плечи. Слушали внимательно, иногда снимали на телефоны, но почти не хлопали тем, кто выступал на другом, российском берегу реки.
«Именно советский солдат сломал хребет фашизма. И сегодня мы говорим правду о войне, - говорил со сцены губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Мы знаем, что сила в правде. Никто и никогда не заставит нас изменить историю».
Звук был громкий. На променаде было отлично слышно и гимн России, и «Катюшу», и песни Сосо Павлиашвили, хотя эхо от крепостных стен иногда мешало разобрать слова. Выступали группа «Фабрика», Татьяна Буланова, кубанский ансамбль «Криница» и ансамбль казачьей песни «Атаман».
Концерт проходил под лозунгом «Одна страна - одна Победа». «У нас лучшая страна, у нас сильная страна, сильный президент. Победили тогда - победим и сейчас!» - говорила со сцены ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова, жена Следственного комитета России Александра Быстрыкина.
Поговорить с жителями Нарвы о том, что в России День Победы превратился в милитаристский праздник, прославляющий и нынешнюю войну против Украины, не получилось. Потому что те, кто пришел посмотреть на концерт, не видят связи. Одна из зрительниц заявила мне, что политикой не интересуется. Эдуард (ему за 60, пришел на концерт с большой семьей), сказал: «Для нас это великий праздник. У меня дед воевал, орденоносец. Я всегда буду отмечать этот праздник, как бы кто ни старался, он всегда будет в наших сердцах».
Эдуард возмущен тем, что в Эстонии запрещено носить георгиевскую ленточку: «Это же не российская символика вообще-то». На вопрос, согласен ли он, что Россия начала войну в Украине, он ответил резко: «Я никогда не соглашусь с этим. Комментировать не буду, но не согласен - и все, кто тут собрались, с этим не согласны».
Местные жители в разговоре со мной критиковали Эстонию. «Обижают нас, русских». «В Нарве работы нет». А Россия в их словах предстает некой светлой мечтой, которая выше любой критики.
Валентине 84 года. Она вышла на набережную в канареечно-желтом пальто, розовом берете и придирчиво подобранном шарфике в цвет наряду. 70 лет из своих 84-х она прожила в Нарве - приехала сюда совсем юной в поисках работы. Но своей страной все равно считает Россию.
- Россию никогда не предам, - сказала она мне.
- А как можно ее предать?
- Я никогда не скажу, что она что-то там не так делает. Россия - это Родина, и все... А сюда [в Нарву переехать] - так пришлось. Нас у мамы было 12 человек, в деревушке - после седьмого класса куда деваться? А здесь фабрики открывались, Кренгольмская мануфактура. А сейчас эти фабрики все остановлены.
Во время концерта набережную патрулировали полицейские. Они проверяли документы у тех, кого подозревают в распитии алкоголя, задержали пьяного. Их присутствие явно вносило напряженность.
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Альтернативный концерт
9 мая на центральной Ратушной площади Нарвы проходил альтернативный концерт, его организовала Еврокомиссия.
На хедлайнера - известную еще с советских времен поп-звезду Анне Вески - пришло около 500 человек.
Атмосфера здесь была другая. Люди махали флажками ЕС, которые раздавали желающим. В павильоне, украшенном флагами Евросоюза, Эстонии и Украины, были брошюры «ЕС и я» (а еще учили, как проверять источники информации и различать пропаганду).
Егору 24 года, он вырос в Нарве, уехал учиться в Тарту, а сейчас приехал помогать родителям с семейным бизнесом - они продают на площади сладкую вату.
«Поскольку здесь много русских людей, чьи деды и прадеды воевали, я считаю, они имеют право насладиться концертом в честь дня Победы, - сказал Егор. - И в то же время можно насладиться Днем Европы. У нас тут и так достаточно скучно. Если на один день выпадает два праздника - это скорее хорошо, чем плохо».
У Егора российский паспорт, он регулярно ездит в Россию и не боится попасть под призыв и оказаться на войне. В облавы на призывников он не верит: «Мне кажется, это неправда. Я приезжал и ни разу не сталкивался с тем, чтобы меня останавливали полицейские. Как я понял, частичная мобилизация закончена, то есть теперь это на добровольной основе работает».
А вот в Нарве Егор, по его словам, не чувствует себя в безопасности: «Провокации с обеих сторон происходят. Я бы не хотел оказаться в Нарве, если начнется заварушка - это же будет первая линия соприкосновения».
Зрители на концерте в честь Дня Европы не осуждали тех, кто пошел смотреть другое представление на российском берегу.
«У каждого свой выбор: кто-то туда, кто-то сюда. Мы же празднуем Евросоюз, равенство всех людей. Это наша родина, а у них там родина», - сказала Галина и другие зрительницы. По их словам, она потомки тех, кто жил в городе до Второй мировой войны в независимой Эстонии. Поэтому они пришли сюда, а не на набережную.
Женя (бабушка) и Юлиана (мама) привели на концерт детей. На вопрос, почему они выбрали концерт за Европу, Женя ответила так: «Потому что мы патриоты своей страны!»
«Мне просто обидно - они же не знают историю города, - отозвалась о людях с набережной эта женщина. - Если бы знали, не пошли бы туда. Мой дедушка был там, в Сибири» (она имела в виду депортацию 1949 года).
«Здорово, что в принципе у нас есть столько мероприятий, что город живой, что люди встречаются и слушают музыку, и даже не важно где, - попыталась смягчить слова свекрови Юлиана. - Без разницы, кто сегодня какой праздник отмечает: всем здоровья, все хорошо».
Анастасия заканчивает в Нарве школу. Танцуя под песни Вески, она сказала: «Я не выбрала концерт на набережной, потому что я живу в Эстонии, я очень люблю свою страну, свой город. Эти большие экраны немного раздражают, они слишком громкие, они затемняют нашу Эстонию». На вопрос, важен ли лично для нее День Победы, Анастасия без иронии ответила: «Ну, я сама не воевала».
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