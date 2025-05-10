«Мирное небо любим мы все» День Победы и День Европы. Как в Нарве отмечали 9 мая

Концерт проходил под лозунгом «Одна страна - одна Победа». «У нас лучшая страна, у нас сильная страна, сильный президент. Победили тогда - победим и сейчас!» - говорила со сцены ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова, жена Следственного комитета России Александра Быстрыкина.

Поговорить с жителями Нарвы о том, что в России День Победы превратился в милитаристский праздник, прославляющий и нынешнюю войну против Украины, не получилось. Потому что те, кто пришел посмотреть на концерт, не видят связи. Одна из зрительниц заявила мне, что политикой не интересуется. Эдуард (ему за 60, пришел на концерт с большой семьей), сказал: «Для нас это великий праздник. У меня дед воевал, орденоносец. Я всегда буду отмечать этот праздник, как бы кто ни старался, он всегда будет в наших сердцах».

Эдуард возмущен тем, что в Эстонии запрещено носить георгиевскую ленточку: «Это же не российская символика вообще-то». На вопрос, согласен ли он, что Россия начала войну в Украине, он ответил резко: «Я никогда не соглашусь с этим. Комментировать не буду, но не согласен - и все, кто тут собрались, с этим не согласны».

Нарва и Ивангород, Эстония и Россия разделены всего ста метрами реки Нарвы. Фото: BBC

Местные жители в разговоре со мной критиковали Эстонию. «Обижают нас, русских». «В Нарве работы нет». А Россия в их словах предстает некой светлой мечтой, которая выше любой критики.