Союзники доставили дополнительные войска в Эстонию на вертолетах

В совместных учениях приняли участие союзники из Канады, Испании, Италии и Швеции.

«Цель учения - тренировка по защите стран Балтии. Наша задача - поддержка действий многонациональной артиллерийской бригады», - сказал заместитель командира многонациональной артиллерийской бригады под руководством Канады, майор Джейсон Браун. Он добавил, что проведение таких учений дает возможность лучше понять друг друга и улучшить сотрудничество.

«Каждая страна-член НАТО похожа, но в то же время и отличается. Важно понимать тактики, методы и процедуры друг друга, и поэтому мы должны тренироваться и работать вместе», - отметил майор Джейсон Браун, подчеркивая важность совместной боеспособности союзных сил.

Вертолетами CH47 Chinook можно транспортировать как снаряжение и солдат, так и проводить медицинскую эвакуацию.

Учения «Ёж» 2025 являются крупнейшими учениями года для эстонских вооруженных сил, в ходе которых отрабатываются как планирование и проведение военных операций, так и усиление сотрудничества между эстонскими и союзными войсками.

В учениях участвуют как действующие военнослужащие, срочники, резервисты, члены оборонного союза, так и солдаты стран-союзников. Ожидается, что в международных учениях примут участие более 16 000 бойцов из Эстонии и армий союзников.