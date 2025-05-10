Таллинн станет первым городом Европы, запретившим рекламу с опасными компонентами

Таллинн первым из европейских столиц запретит наружную рекламу на основе поливинилхлорида (ПВХ), сообщила BNS пресс-служба Таллиннской горуправы.
Таллиннская городская управа приняла постановление, запрещающее использование рекламных поверхностей на основе ПВХ в общественном городском пространстве. Таллинн стал первой европейской столицей, внедрившей такой запрет для наружной рекламы. Это решение направлено на защиту здоровья горожан и окружающей среды, а также на продвижение экологичных форм визуальной коммуникации в городском пространстве.
По словам вице-мэра Таллинна по вопросам предпринимательства и экономики замкнутого цикла Маргот Роозе, запрет на использование опасных материалов в общественном пространстве - это значительный шаг города на пути к более зеленому будущему и развитию ответственного предпринимательства.
«Для Таллинна как зеленой столицы и кандидата на статус города Zero Waste недопустимо использование в общественных местах материалов, вредных для здоровья людей и окружающей среды, а также не соответствующих принципам экономики замкнутого цикла. В сотрудничестве с рекламным сектором мы поэтапно движемся к сокращению накопления токсичных материалов на свалках, ставя на первое место охрану окружающей среды и благополучие горожан», - подчеркнула Роозе.
Рекламные плакаты из ПВХ представляют опасность как для здоровья горожан, так и для окружающей среды. «Они содержат ряд опасных добавок, используемых в пластмассах, таких как фталаты и антипирены (замедлители горения), которые уже много лет связывают с серьезными рисками для здоровья - включая проблемы с фертильностью и развитие опухолей. Плакаты из ПВХ часто используют на улице из-за их устойчивости к погодным условиям, но именно там солнце способствует высвобождению вредных веществ, а дождь смывает их в окружающую среду. Мелкие частицы, которые попадают в природу, чрезвычайно стойки, накапливаются и в итоге неизбежно возвращаются к человеку», - объяснила эксперт по экономике замкнутого цикла отдела циклической экономики Таллиннского центра стратегического управления Катарина Папп.
По ее словам, ПВХ трудно поддается переработке как материал. Он также не подходит для сжигания, поскольку при этом выделяется соляная кислота, которая разрушает оборудование мусоросжигательных установок. «Запрет ПВХ даст городу возможность направить участников рынка к более экологичным решениям и поддержит комплексный переход к экономике замкнутого цикла», - подчеркнула Папп.
Если в том же ценовом сегменте доступны более экологичные, химически безопасные, частично биологические и столь же устойчивые к погодным условиям альтернативы, такие как полиэтилен (PE) и полипропилен (PP), продолжение использования ПВХ будет нецелесообразным. Многие рекламные предприятия уже сегодня предлагают своим клиентам рекламные плакаты без ПВХ.
Запрет на использование ПВХ соответствует более широким экологическим целям Таллинна. Таллинн стал первой столицей Европы, присоединившейся к программе сертификации Mission Zero Academy (MiZA), в рамках которой город стремится получить официальное звание Zero Waste. Этот сертификат создает прочную основу для разработки устойчивых систем управления отходами, укрепления вовлеченности жителей и ускорения перехода к экономике, основанной на повторном использовании, ремонте и циркуляции.
Планы Таллинна предусматривают достижение уровня раздельного сбора отходов до 70% к 2030 году и повышение уровня переработки до 65% к 2035 году. Уже сегодня Таллинн значительно опережает европейский средний уровень - в 2023 году на каждого жителя города приходилось всего 362 кг отходов, в то время как средний показатель по ЕС составил 511 кг.
Запрет на наружную рекламу из ПВХ - это часть целенаправленных действий Таллинна в сторону более зеленого и ответственного города. Это также четкий сигнал другим городам Европы: внедрение принципов экономики замкнутого цикла во все аспекты городской жизни необходимо и вполне осуществимо.
Запрет вступит в силу с 1 января 2026 года, однако уже установленные рекламные конструкции можно будет использовать до 2030 года. Постановление будет направлено на утверждение в Таллиннское городское собрание.