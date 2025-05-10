Таллинн станет первым городом Европы, запретившим рекламу с опасными компонентами

По ее словам, ПВХ трудно поддается переработке как материал. Он также не подходит для сжигания, поскольку при этом выделяется соляная кислота, которая разрушает оборудование мусоросжигательных установок. «Запрет ПВХ даст городу возможность направить участников рынка к более экологичным решениям и поддержит комплексный переход к экономике замкнутого цикла», - подчеркнула Папп.

Если в том же ценовом сегменте доступны более экологичные, химически безопасные, частично биологические и столь же устойчивые к погодным условиям альтернативы, такие как полиэтилен (PE) и полипропилен (PP), продолжение использования ПВХ будет нецелесообразным. Многие рекламные предприятия уже сегодня предлагают своим клиентам рекламные плакаты без ПВХ.

Запрет на использование ПВХ соответствует более широким экологическим целям Таллинна. Таллинн стал первой столицей Европы, присоединившейся к программе сертификации Mission Zero Academy (MiZA), в рамках которой город стремится получить официальное звание Zero Waste. Этот сертификат создает прочную основу для разработки устойчивых систем управления отходами, укрепления вовлеченности жителей и ускорения перехода к экономике, основанной на повторном использовании, ремонте и циркуляции.

Планы Таллинна предусматривают достижение уровня раздельного сбора отходов до 70% к 2030 году и повышение уровня переработки до 65% к 2035 году. Уже сегодня Таллинн значительно опережает европейский средний уровень - в 2023 году на каждого жителя города приходилось всего 362 кг отходов, в то время как средний показатель по ЕС составил 511 кг.

Запрет на наружную рекламу из ПВХ - это часть целенаправленных действий Таллинна в сторону более зеленого и ответственного города. Это также четкий сигнал другим городам Европы: внедрение принципов экономики замкнутого цикла во все аспекты городской жизни необходимо и вполне осуществимо.