Индия и Пакистан договорились о прекращении огня при посредничестве США

«После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня»», - написал президент США в своей соцсети TruthSocial.

Деталей соглашения Трамп не привел. Он поздравил обе страны с тем, что они проявили здравый смысл.

Госсекретарь США Марко Рубио незадолго до этого созванивался с властями как Пакистана, так и Индии, предлагая выступить в качестве посредника на переговорах.

Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердил, что стороны согласились прекратить огонь. «Пакистан всегда стремился к поддержанию мира и безопасности в регионе, при этом не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью», - заявил он.

Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил, что Индия и Пакистан прекратят все обстрелы и военные действия на суше, в воздухе и на море с 17:00 по восточному времени.

Операция «Прочная стена»

В ночь на 10 мая правительство Пакистана объявило о начале крупномасштабной военной операции «Прочная стена» против Индии, назвав ее «ответом на агрессию».

Это произошло спустя час после того, как официальный представитель армии Пакистана генерал Ахмад Шариф Чоудри обвинил Индию в ракетной атаке на три пакистанские авиабазы, в том числе Нур Хан.