Индия и Пакистан договорились о прекращении огня при посредничестве США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан при посредничестве США согласились на немедленное и полное прекращение огня. Власти Индии и Пакистана это подтвердили. В ночь на 10 мая обострение конфликта двух ядерных держав вышло на новый уровень, когда правительство Пакистана объявило о начале большой военной операции против Индии.
«После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня»», - написал президент США в своей соцсети TruthSocial.
Деталей соглашения Трамп не привел. Он поздравил обе страны с тем, что они проявили здравый смысл.
Госсекретарь США Марко Рубио незадолго до этого созванивался с властями как Пакистана, так и Индии, предлагая выступить в качестве посредника на переговорах.
Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердил, что стороны согласились прекратить огонь. «Пакистан всегда стремился к поддержанию мира и безопасности в регионе, при этом не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью», - заявил он.
Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил, что Индия и Пакистан прекратят все обстрелы и военные действия на суше, в воздухе и на море с 17:00 по восточному времени.
Операция «Прочная стена»
В ночь на 10 мая правительство Пакистана объявило о начале крупномасштабной военной операции «Прочная стена» против Индии, назвав ее «ответом на агрессию».
Это произошло спустя час после того, как официальный представитель армии Пакистана генерал Ахмад Шариф Чоудри обвинил Индию в ракетной атаке на три пакистанские авиабазы, в том числе Нур Хан.
Нур Хан находится в Равалпинди, примерно в 10 км от пакистанской столицы Исламабада, и служит штаб-квартирой военного командования страны.
Генерал пообещал скорый ответ на агрессию в рамках самозащиты, добавив, что большая часть индийских ракет была перехвачена средствами ПВО и объекты ВВС Пакистана не пострадали.
Вскоре официальный канал пакистанской армии заявил об уничтожении склада сверхзвуковых ракет BrahMos в Беасе, которые производит совместное индийско-российское предприятие, а также ударам по индийским авиабазам Удхампур в индийской части Кашмира и Патханкот в штате Пенджаб.
Всего, как утверждается в аккаунте пакистанских военных в Х, были поражены 25 целей в Индии, в том числе система С-400 в Адампуре (индийские военные назвали это утверждение безосновательным). Все 25 - военные объекты, заявили представители армии Пакистана.
Альтернативного подтверждения информации о поражении этих целей пакистанскими военными не было.
Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри и представитель индийских ВВС Виоминка Сингх заявили, что пакистанские удары не нанесли ущерба военной инфраструктуре. Сингх назвала сообщения пакистанских военных продолжающейся злонамеренной кампанией по дезинформации.
«Неспровоцированные пакистанские атаки беспилотников и ракет на Индию вызывают решительный военный ответ, - говорится в официальном заявлении индийских властей, которое распространило Министерство информации и радиовещания. - Несмотря на эскалацию, ВВС Индии обеспечивают безопасность гражданского населения, нейтрализуя угрозы».
Позднее индийские военные в аккаунте службы по связям с общественностью ведомстве в Х назвали действия Пакистана вопиющей эскалацией, сообщив об ударах беспилотников вдоль границы и ликвидации нескольких из них в небе над городом Амритсар в индийском приграничном штате Пенджаб.
Госсекретарь США вечером 9 мая по времени США созвонился с командующим армии Пакистана генералом Асимом Муниром и призвал Пакистан и Индию найти пути к деэскалации, сообщила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.
Рубио предлагал помощь Вашингтона в запуске конструктивных переговоров, которые позволят избежать развития конфликта в будущем, сообщала представитель Госдепа США.
Как развивался новый этап конфликта
Конфликт Индии и Пакистана обострился на минувшей неделе в среду, когда Индия в ночь на 7 мая начала операцию «Синдур», нанеся ракетные удары по территории Пакистана и контролируемым пакистанскими властями районам Кашмира.
Власти Индии заявляли, что целями ударов были не объекты пакистанской армии, а девять локаций, связанных с боевиками, откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии, в частности нападение на туристов в контролируемой Индией части Кашмира две недели назад, в результате которого погибли 26 человек. Пакистан отрицал свою причастность к нападению.
Начиная с 7 мая, Индия и Пакистан обмениваются трансграничными обстрелами. Накануне объявления Исламабадом военной операции, в пятницу 9 мая, значительная часть боевой активности велась в индийском Кашмире и соседних индийских штатах. Индия заявила, что сбила несколько десятков пакистанских беспилотников.
Это самое ожесточенное вооруженное столкновение двух стран, обладающих ядерным оружием, за последние три десятилетия, напоминает Reuters. Со среды в ходе атак ракет и дронов погибли, по предварительной оценке, как минимум 48 человек, установить точное число жертв пока не представляется возможным.
«У международного сообщества есть основания для беспокойства»
Комментарий редактора Би-би-си по Юго-Восточной Азии Анбарасана Этираджана
«Настал тот момент, свидетелем которого мало кто хотел бы быть.
Обладающие ядерным оружием Индия и Пакистан теперь обстреливают друг друга ракетами.
Это опасно в условиях продолжающейся военной эскалации со стороны обеих стран.
Пакистанские военные заявляют, что уничтожили индийскую авиабазу, аэродром и ракетный склад в Индии. Если это правда, то это масштабная провокация. Исламабад заявил, что это было сделано в ответ на ракетные удары Индии, в том числе один, нанесенный по авиабазе недалеко от столицы Исламабада. Индийская сторона пока не подтвердила пакистанскую версию событий.
После нескольких дней войны беспилотников две страны, похоже, оказались на неизвестной и довольно опасной территории.
Масштаб и интенсивность нынешних столкновений - худшие за последние три десятилетия. Характер ущерба, понесенного обеими сторонами, определит дальнейший ход действий в обеих столицах.
На данный момент международное сообщество должно быть обеспокоено. Учитывая накал страстей с обеих сторон, можно только догадываться, как далеко зайдет эскалация».