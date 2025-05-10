С помощью приложения Ole valmis! разработанного женской организацией Naiskodukaitse, пользователи могут быстро и легко сообщить о летательных аппаратах, замеченных в воздухе, будь то самолет, вертолет или дрон.

«Россия постоянно бомбит города и критическую инфраструктуру Украины крылатыми ракетами и дронами. Украина научилась обнаруживать эти воздушные средства нападения, вовлекая в этот процесс своих граждан», - сказал начальник военно-воздушных сил бригадный генерал Тоомас Суси.

Он пояснил, что в Эстонии создается аналогичная сеть, чтобы вооруженные силы и союзники могли более эффективно сбивать ракеты и дроны, нацеленные на нашу страну, в случае воздушных атак.

Функция оповещения о воздушных угрозах будет доступна в приложении Ole valmis! в период с 10 по 20 мая, когда в рамках учений «Ёж» будет активнее проводиться авиационная деятельность.

Сообщать о летательных аппаратах можно по всей территории Эстонии, но особое внимание военно-воздушные силы уделяют восточной части страны. Идентификация летательных аппаратов и дальнейшие действия - это задача ВВС.

Военные надеются на активное участие граждан, чтобы совместно создать более эффективную защиту для Эстонии.

Если приложение Ole valmis! уже установлено на смартфоне пользователя, и автоматические обновления программного обеспечения активированы, оно будет обновлено вместе с функцией оповещения о воздушной угрозе автоматически 10 мая.