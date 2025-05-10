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ИНТЕРВЬЮ Кристен Михал: Трамп начинает понимать, что Путин - это не просто человек, который говорит «да», а скорее «да, но»

Перевод: Сергей Светлов
Кристен Михал на саммите JEF в Осло.
Кристен Михал на саммите JEF в Осло. Фото: Sander Ilvest

Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), участвовавший в четверг и пятницу на саммите Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Осло, считает, что вместе с союзниками мы продвинулись в украинском вопросе туда, куда и хотели, - к совместному давлению на Россию вместе с США.

В интервью Postimees после встреч в Осло Михал рассказал не только о геополитических тенденциях, но и о планах коалиции по вынесению крупных оборонных закупок на обсуждение парламентской комиссии по государственной оборне. Кроме того, он высказался о позиции Партии реформ в отношении предложения партии «Ээсти 200» о создании возможности для двойного гражданства.

- Расскажите о разговоре с Дональдом Трампом. Мы уже знаем основное содержание, но как долго он длился и был ли это спонтанный звонок?

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