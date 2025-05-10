ИНТЕРВЬЮ Кристен Михал: Трамп начинает понимать, что Путин - это не просто человек, который говорит «да», а скорее «да, но»

Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), участвовавший в четверг и пятницу на саммите Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Осло, считает, что вместе с союзниками мы продвинулись в украинском вопросе туда, куда и хотели, - к совместному давлению на Россию вместе с США.
В интервью Postimees после встреч в Осло Михал рассказал не только о геополитических тенденциях, но и о планах коалиции по вынесению крупных оборонных закупок на обсуждение парламентской комиссии по государственной оборне. Кроме того, он высказался о позиции Партии реформ в отношении предложения партии «Ээсти 200» о создании возможности для двойного гражданства.