Исследование гимназистки показало, что аварий с электросамокатами в несколько раз больше, чем по официальным данным

Гимназистка из Таллинна проанализировала аварии с участием электросамокатов в Пярнумаа и выяснила, что их случается значительно больше, чем показывают данные Департамента транспорта. Ее исследование удостоилось премии на государственном конкурсе ученических научных проектов.
Ученица 11-го класса Таллиннской Немецкой гимназии Лауреэн Калвет исследовала аварии с участием электросамокатов и связанные с ними телесные повреждения в Пярнумаа. Этот уезд был выбран потому, что данные, полученные из больницы Пярну, были наиболее полными и четкими.