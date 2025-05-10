Исследование гимназистки показало, что аварий с электросамокатами в несколько раз больше, чем по официальным данным

Ученица 11-го класса Таллиннской Немецкой гимназии Лауреэн Калвет исследовала аварии с участием электросамокатов и связанные с ними телесные повреждения в Пярнумаа. Этот уезд был выбран потому, что данные, полученные из больницы Пярну, были наиболее полными и четкими.

Автор получила несколько наград

Научную работу Лауреэн Калвет под названием «Телесные повреждения при авариях с электросамокатами на примере Пярнумаа» курировали Яне Идавайн и Лийза-Марие Ляэне.

Помимо премии, Калвет была удостоена специальной премии Эстонской академии наук и благодарности от Совета ректоров прикладных высших учебных заведений. Также Таллиннский медицинский колледж и больница Пярну пригласили Лауреэн познакомиться с возможностями обучения и стать студентом-наблюдателем в разных отделениях, чтобы увидеть повседневную работу в сфере здравоохранения и получить индивидуальное представление о работе больницы.