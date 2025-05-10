Водитель, выехавший на главную дорогу, спровоцировал ДТП и получил травмы

В субботу, 10 мая, во второй половине дня в волости Антсла произошла авария, в результате которой пострадал водитель автомобиля, чья машина вылетела с дороги.
В 16:35 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на шоссе Антсла-Ваабина в деревне Люмату, где столкнулись автомобили Nissan и Kia.
По предварительным данным, 54-летний водитель Nissan выехал на главную дорогу, не уступив дорогу Kia, что привело к столкновению, после которого его автомобиль вылетел в поле.
Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.
Оба водителя были трезвы и имели действующие водительские права.