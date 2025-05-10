Канцлер Германии Фридрих Мерц со своей стороны заявил, что по окончании этих выходных уже должно быть понятно, смогут ли союзники Киева добиться своей цели - прекращения огня.

Западные лидеры встречаются с Зеленским на следующий день после того, как президент России Владимир Путин принял своих союзников на параде в честь Дня Победы на Красной площади.

Реакция России

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сразу не готова отреагировать на призыв из Киева.

«Нам нужно об этом подумать. - сказал он в интервью CNN. - Это новое развитие. У нас есть собственная позиция».

«Мы видим, что Европа нам противостоит. - добавил он. - Европа противостоит нам очень открыто, мы это чувствуем, мы это знаем, и мы к этому вполне привыкли».

Песков также подчеркнул, что Россия исторически не поддавалась давлению.

Что касается угроз новых санкций, прозвучавших от европейских лидеров в Киеве, Песков еще раньше заявил в другом интервью, что очень сложно изолировать такую ​​страну, как Россия, потому что мы занимаем очень большую часть земного шара.

Кроме того, он заявил, что у России хватает партнеров, с которыми она активно развивает отношения по всем направлениям.