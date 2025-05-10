«Никаких „но" и „если"»: США, Европа и Украина потребовали безусловного 30-дневного перемирия. Москва пока не ответила

С понедельника, 12 мая, должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам прошедшей в Киеве встречи Коалиции желающих. Для участия в ней утром 10 мая в украинскую столицу прибыли канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, британский премьер Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск.
После саммита президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидер провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который поддержал их требование к Москве.
Предложение Коалиции желающих
«Украина и все союзники готовы к полному и безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная с понедельника», - заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Зеленский потребовал, чтобы прекращение огня вступило в силу 12 мая.
«Самое главное, что мы договорились, что с понедельника 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Мы вместе требуем этого от России. Мы знаем, что нас поддерживают в этом Соединенные Штаты. Безусловное прекращение огня означает без всяких условий», - сказал он.
Макрон предупредил, что новый пакет санкций уже подготовлен на случай, если Россия не согласится на прекращение огня.
«Если Россия не согласится, она столкнется с последствиями дополнительных санкций и усиления поддержки Украины. Новый пакет санкций готов», - сказал президент Франции.
«Если [Путин] говорит о мире серьезно, у него есть возможность показать это, - заявил, со своей стороны, британский премьер Кир Стармер. - Хватит „если" и „но", довольно условий и отсрочек».
«Мы должны себе напомнить, что только одна страна начала этот незаконный конфликт, и это было Россия, и только одна страна преграждает путь к его мирному разрешению, и это Россия», - сказал Стармер, выступая в Киеве.
Канцлер Германии Фридрих Мерц со своей стороны заявил, что по окончании этих выходных уже должно быть понятно, смогут ли союзники Киева добиться своей цели - прекращения огня.
Западные лидеры встречаются с Зеленским на следующий день после того, как президент России Владимир Путин принял своих союзников на параде в честь Дня Победы на Красной площади.
Реакция России
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сразу не готова отреагировать на призыв из Киева.
«Нам нужно об этом подумать. - сказал он в интервью CNN. - Это новое развитие. У нас есть собственная позиция».
«Мы видим, что Европа нам противостоит. - добавил он. - Европа противостоит нам очень открыто, мы это чувствуем, мы это знаем, и мы к этому вполне привыкли».
Песков также подчеркнул, что Россия исторически не поддавалась давлению.
Что касается угроз новых санкций, прозвучавших от европейских лидеров в Киеве, Песков еще раньше заявил в другом интервью, что очень сложно изолировать такую страну, как Россия, потому что мы занимаем очень большую часть земного шара.
Кроме того, он заявил, что у России хватает партнеров, с которыми она активно развивает отношения по всем направлениям.
В ходе саммита в Киеве канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил возможности его личной встречи с Владимиром Путиным, если это поможет положить конец войне в Украине.
Комментируя этот момент, Песков заявил в субботу, что российский президент готов к контактам с любыми лидерами и открыт для взаимодействия и диалога с любыми лидерами в такой степени, в которой готовы сами лидеры.
Третья ночь объявленного Россией временного прекращения огня снова прошла без запуска российских беспилотников и ракет по украинским городам. На фронте и в Сумской области боевые действия не прекращались, следует из заявлений украинских властей.
Россия пока не дает согласие на 30-дневное прекращение огня. В интервью телеканалу ABC представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о требовании Путина - поставки оружия от союзников Украины должны прекратиться до того, как можно будет сделать паузу в боевых действиях.
«В противном случае это будет выгодно для Украины. Украина продолжит свою тотальную мобилизацию, перебрасывая новые войска на передовую, - сказал Песков. - Так почему мы должны предоставлять такое преимущество Украине?»
Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня 11 марта после переговоров в Саудовской Аравии. Путин отказался от безусловного прекращения огня, но дважды - на Пасху и на российский День победы - объявлял о временном одностороннем «перемирии».
США вместе с европейцами
Представитель президент США по Украине Кит Келлог поддержал идею прекращения огня на 30 дней.
«Всеобъемлющее (воздух, земля, море, инфраструктура) прекращение огня на 30 дней положит начало процессу прекращения самой большой и продолжительной войны в Европе со времен Второй мировой войны. Как неоднократно говорил @POTUS [президент США Дональд Трамп], прекратите убивать сейчас же», - написал генерал в соцсети X.
В пятницу вечером пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп надеется, что Украина и Россия согласятся на следующей неделе на предлагаемое 30-дневное прекращение огня.
О необходимости 30-дневного «безоговорочного» прекращения огня Дональд Трамп заявил 8 мая - после разговора по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. В посте на своем сайте Truth Social глава Белого дома подчеркнул, что к установлению мира между Россией и Украиной он стремится вместе с европейцами.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщали, что переговоры между Европой и США активизировались с прошлой недели. «В ходе обсуждений с американцами мы почувствовали определенное раздражение по поводу позиции России, отсутствия реакции и серьезности в ее ответах на то, что предлагалось ранее», - сказал источник.
По его словам, Вашингтон и европейские союзники рассматривали несколько сценариев для объявления перемирия: либо объявить одностороннее прекращение огня, либо дать России короткий срок для ответа. «В ближайшие часы или дни может быть объявлено перемирие - либо на 30 дней, либо частичное, поэтапное - эти варианты еще обсуждаются», - говорил тогда собеседник Reuters.
В пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, с учетом объявленного Россией трехдневного прекращения огня, есть большая вероятность, что оно будет продлено до 30 дней, а после этого «могут начаться переговоры о мирном соглашении».
Мерц выразил тогда надежду, что эти условия будут приняты российской стороной: «Мяч полностью на стороне Москвы».
Предыдущие попытки перемирий
В конце апреля Владимир Путин объявил, что на время празднования годовщины окончания Великой Отечественной войны Россия приостановит боевые действия. Перемирие должно было продлиться 72 часа с полуночи по московскому времени 8 мая до полуночи 11 мая. Этот срок истекает в субботу в 21:00 по Гринвичу.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя заявление Путина о перемирии, заявил, что Россия, если она действительно хочет мира, должна прекратить огонь немедленно. Спустя несколько дней большой театральной постановкой предложение Путина назвал и Владимир Зеленский, впервые открыто отверг предложение о прекращении огня.
За такой короткий срок, по словам украинского лидера, нельзя ни о чем договориться, поэтому Киев настаивает на прекращении огня на 30 дней.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия скептически относится к идее объявить более продолжительное перемирие, потому что не видит возможности для честного мониторинга его соблюдения. Предложение Владимира Путина о прекращении огня на 8-10 мая, как утверждал Лавров, это «начало прямых переговоров» между Россией и Украиной.
До этого Путин объявлял одностороннее перемирие на 30 часов, приуроченное к празднованию Пасхи 20 апреля.
В Киеве на пасхальное заявление Путина отреагировали скептически, но тогда Зеленский заявил, что на тишину украинская армия будет отвечать зеркально.
Утром в Пасхальное воскресенье, 20 апреля, президент Украины написал в социальных сетях, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но местами не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине.