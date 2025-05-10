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Политологи: поправки к Конституции могли вернуть Центристскую партию на первое место

Перевод: Сергей Светлов
Михаил Кылварт на вечеринке Центристской партии после муниципальных выборах 2021 года.
Михаил Кылварт на вечеринке Центристской партии после муниципальных выборах 2021 года. Фото: Tairo Lutter

Согласно данным Института социальных исследований и Norstat, Центристская партия вышла на первое место в рейтингах перед местными выборами. По мнению политологов, это связано с ее оппозиционной позицией по вопросу ограничения избирательных прав неграждан и изменениями в Законе о церквях, а также с недовольством властью Таллинна.

По словам политолога Рейна Тоомла, рост популярности Центристской партии связан с тем, что партия смогла стабилизироваться после нескольких кризисов. «Партия оправилась после всего, что произошло: значительное поражение на выборах, смена руководства и уход значительной части партийной элиты. Даже миллионный штраф, который партия должна выплатить, не отпугнул избирателей».

Тоомла также отметил, что русскоязычные избиратели, как и Центристская партия, не поддерживают изменения в Законе о церквях. «Скорее всего, многие избиратели считают, что другим партиям доверять нельзя, и это в основном связано с поправками к Закону о церквях. Можно предположить, что даже те немногие русскоязычные избиратели, которые раньше голосовали, например, за социал-демократов или Партию реформ, теперь склоняются к Центристской партии, поскольку ее члены были единственными, кто проголосовал против этих изменений в парламенте», - добавил Тоомла. Он отметил, что и социал-демократы, находящиеся у власти в Таллинне, начали терять поддержку.

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