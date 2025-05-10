Политологи: поправки к Конституции могли вернуть Центристскую партию на первое место

Согласно данным Института социальных исследований и Norstat, Центристская партия вышла на первое место в рейтингах перед местными выборами. По мнению политологов, это связано с ее оппозиционной позицией по вопросу ограничения избирательных прав неграждан и изменениями в Законе о церквях, а также с недовольством властью Таллинна.
По словам политолога Рейна Тоомла, рост популярности Центристской партии связан с тем, что партия смогла стабилизироваться после нескольких кризисов. «Партия оправилась после всего, что произошло: значительное поражение на выборах, смена руководства и уход значительной части партийной элиты. Даже миллионный штраф, который партия должна выплатить, не отпугнул избирателей».