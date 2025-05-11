В зоне риска: переводы платежей в Европе зависят от фирм из США

Visa, Mastercard, Paypal - американские компании, занимающиеся безналичными расчетами, доминируют на рынках многих стран ЕС. Европейский центробанк видит в этом риски. Но есть ли у Европы альтернатива?
С момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом многие страны задумались о том, в каких областях они зависят от США и может ли это стать опасным для них. В этой связи внимание привлекло, в частности, осуществление безналичных платежей, пишет DW.
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард встревожена. «Нам нужно минимизировать эту уязвимость и убедиться, что у Европы есть предложение - на всякий случай. Никогда не знаешь... - сказала она в недавнем интервью Newstalk. - Важно, чтобы цифровые платежи были под нашим контролем».
Разный уровень зависимости в ЕС
Очень многие платежные операции в Европе осуществляются безналичным способом. 56 процентов из общего числа безналичных платежей, произведенных в первой половине 2024 года, были совершены с помощью карт. По данным ЕЦБ, это более 40 миллиардов транзакций. Анализ платежных операций между потребителями и компаниями показывает, что отдельные страны ЕС в той или иной степени зависят от американских карточных платежных систем, таких как Visa или Mastercard.
Некоторые страны, к примеру Ирландия или Нидерланды, по данным ЕЦБ, попали в полную зависимость от Visa и Mastercard. Другие, например Германия или Франция, внедрили собственные системы карточных платежей и поэтому в меньшей степени зависят от американских компаний.
Так, в Германии доля рынка карточных систем Girocard (ранее: карта EC или Electronic Cash) составляет более 70 процентов. Во Франции доля национальных карточных систем составляет почти 80 процентов.
Каков истинный масштаб проблемы?
У управляющего директора компании PaySys Consultancy Хуго Годшалька большой опыт в области платежных операций - он работает в этой сфере уже около 40 лет. По его словам, в общем объеме европейских платежных операций, включая транзакции между компаниями, в стоимостном выражении через американские системы обрабатывается менее одного процента. «Конечно, здесь нельзя говорить о доминировании», - говорит он.
По словам Годшалька, аргумент ЕЦБ о том, что национальные системы не будут работать для трансграничных платежей, применим только к покупкам на кассе в магазинах за рубежом, но не к онлайн-торговле в границах Европы.
Оплата через приложения
Но Европа уязвима и в другой области. Помимо платежей по картам, все больше покупок совершается там с помощью приложений на мобильных телефонах. Продукты американских технологических компаний, таких как Apple Pay, Google Pay и PayPal, доминируют и здесь. Как указал главный экономист ЕЦБ Филип Лейн в марте на презентации в Ирландии, на такие платежи приходится уже почти десятая часть розничных транзакций, а ежегодный прирост в этой области измеряется двузначными числами.
Американские компании подчиняются правилам и геополитическим интересам правительства США. Защита данных и контроль над платежными данными также являются проблематичными, поскольку многие транзакции осуществляются через серверы в США и, следовательно, подпадают под действие американского законодательства.
«Такая зависимость подвергает Европу риску экономического давления и принуждения и влияет на нашу стратегическую автономность», - предупреждает Лейн.
Как Россия решила проблему
То, что для Европы было до сих пор лишь предметом размышлений, стало для России после ее полномасштабного военного вторжения в Украину в 2022 году реальностью.
В марте 2022 года Visa, Mastercard, American Express и PayPal перестали вести бизнес в России. Но президент страны Владимир Путин успел подготовиться. «Много лет назад он распорядился, чтобы обработка внутренних транзакций с помощью Visa и Mastercard происходила внутри России», - объясняет Годшальк.
Это означает, что авторизация, клиринг и расчеты по платежам осуществляются через российские процессоры. В таком случае Visa и другие кредитные карты, выпущенные российскими банками, по-прежнему можно использовать для платежей внутри России - но не за рубежом.
Это может быть временным решением и для Европы, полагает Хуго Годшальк. В этом случае платежи больше не должны будут проходить через Visa или Mastercard. Это не позволит американским компаниям бойкотировать платежи по картам внутри Европы.
Однако в краткосрочной перспективе это не сработает. Подготовка соответствующей директивы или постановления на европейском уровне займет не менее двух-трех лет, прогнозирует Годшальк.
В ожидании цифрового евро
С точки зрения эксперта, предупреждение ЕЦБ о зависимости в платежных операциях - отличный аргумент в пользу введения цифрового евро. Речь идет о деньгах Европейского центробанка, таких же как наличные, а значит, не несущих риска.
Для сравнения: цифровые деньги на банковских счетах являются деньгами коммерческих банков, то есть деньгами, созданными банками. Теоретически они менее безопасны, поскольку если банк разорится, то деньги пропадут. На практике же страхование вкладов в банках защищает клиентов от таких потерь.
ЕЦБ продвигает проект цифрового евро с 2021 года. Еще в июне 2023 года Европейская комиссия представила соответствующий законопроект в Европарламент. Однако решение по этому вопросу не принято до сегодняшнего дня. В нем должны быть определены условия введения цифрового евро: например, все ли банки будут обязаны предлагать счета в цифровых евро и должны ли торговцы принимать их. Таким образом, перспектива введения цифрового евро неопределенна и может занять годы.
Как поясняет Годшальк, пока что банки не проявляют энтузиазма, поскольку у них отбирают часть их бизнеса. Со своей стороны потребители также не видят убедительных причин для перехода на новую систему.
Новая платежная система Wero
Европейская платежная инициатива (European Payments Initiative, EPI) также хочет создать собственную европейскую платежную систему для конкуренции с американскими. Для этого в конце 2020 года европейские поставщики платежных услуг и банки из нескольких стран объединили свои усилия.
Их новая платежная система Wero была запущена в июле 2024 года. Некоторые немецкие банки уже позволяют осуществлять мобильные платежи с помощью Wero. В отличие от обычных банковских переводов Wero не требует указания 22-значного номера счета получателя (IBAN). Для перевода денег можно использовать номер мобильного телефона или адрес электронной почты - по аналогии с PayPal.
Но проблема в том, что новая платежная система почти не знакома потребителям. В ходе опроса, проведенного в конце октября 2024 года по заказу онлайн-площадки для сравнения предложений Verivox, почти 90 процентов из 1000 респондентов в Германии заявили, что не знают, что такое Wero.
Как насчет единой европейской системы кредитных карт?
Остается вопрос, почему Европа не создала собственную систему кредитных карт, которая могла бы существовать параллельно с американской.
«В прошлом было несколько попыток создать европейскую систему кредитных карт, - рассказывает Годшальк. - Но именно в Германии и Франции не было большого интереса вкладывать значительные средства в европейскую карточную систему, поскольку объем трансграничных операций относительно невелик. Так что в конце концов эти системы были проданы - и именно американским компаниям».