В зоне риска: переводы платежей в Европе зависят от фирм из США

Как Россия решила проблему

То, что для Европы было до сих пор лишь предметом размышлений, стало для России после ее полномасштабного военного вторжения в Украину в 2022 году реальностью.

В марте 2022 года Visa, Mastercard, American Express и PayPal перестали вести бизнес в России. Но президент страны Владимир Путин успел подготовиться. «Много лет назад он распорядился, чтобы обработка внутренних транзакций с помощью Visa и Mastercard происходила внутри России», - объясняет Годшальк.

Это означает, что авторизация, клиринг и расчеты по платежам осуществляются через российские процессоры. В таком случае Visa и другие кредитные карты, выпущенные российскими банками, по-прежнему можно использовать для платежей внутри России - но не за рубежом.

Это может быть временным решением и для Европы, полагает Хуго Годшальк. В этом случае платежи больше не должны будут проходить через Visa или Mastercard. Это не позволит американским компаниям бойкотировать платежи по картам внутри Европы.

Однако в краткосрочной перспективе это не сработает. Подготовка соответствующей директивы или постановления на европейском уровне займет не менее двух-трех лет, прогнозирует Годшальк.

В ожидании цифрового евро

С точки зрения эксперта, предупреждение ЕЦБ о зависимости в платежных операциях - отличный аргумент в пользу введения цифрового евро. Речь идет о деньгах Европейского центробанка, таких же как наличные, а значит, не несущих риска.