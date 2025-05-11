Фото Лихач на BMW снес столб электропередачи и оставил целый район без света

Авария произошла в субботу, 10 мая, около девяти вечера на Пупаствере-теэ под Ляхте в Тартумаа. За рулем находился 20-летний молодой человек, который вел машину слишком лихо, и вскоре своенравный BMW перестал подчиняться водителю. На гравийной дороге автомобиль вылетел с проезжей части как раз в том месте, где стоял бетонный столб электропередачи.