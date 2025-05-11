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Фото Лихач на BMW снес столб электропередачи и оставил целый район без света

В субботу, 10 мая, трезвый молодой человек получил горький урок, когда, вылетев с дороги, разбил свой BMW и снес попавшийся на пути столб электропередачи.

Авария произошла в субботу, 10 мая, около девяти вечера на Пупаствере-теэ под Ляхте в Тартумаа. За рулем находился 20-летний молодой человек, который вел машину слишком лихо, и вскоре своенравный BMW перестал подчиняться водителю. На гравийной дороге автомобиль вылетел с проезжей части как раз в том месте, где стоял бетонный столб электропередачи.

Скорость была достаточно высокой, чтобы от удара столб сломался и упал на автомобиль.

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