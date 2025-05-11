Видео Украинская теннисистка выразила уважение сменившей гражданство российской спортсменке

Касаткина публично критиковало начатую Россией войну в Украине и отношение России к сообществу ЛГБТК+.

С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, украинские спортсмены не обменивались рукопожатиями с представителям стран-агрессоров России и Беларуси, но после матча турнира серии WTA 1000 в Риме Костюк подошла к Касаткиной и пожала ей руку, выразив уважение к ее позиции.

🇺🇦Marta Kostyuk defeats No. 14 seed 🇦🇺Daria Kasatkina 6-4, 6-2 to reach the third round in Rome!



Kostyuk came back from 2-4 down in the opening set and ended a four-match losing streak in their head-to-head — her first win over Kasatkina since April 2021.



She equals her best… pic.twitter.com/X1J4PY9GuU — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) May 9, 2025

В Instagram Костюк отметила, что Касаткина не только осудила войну, но и сменила гражданство, что требует смелости. Она надеется, что это только начало еще большего вовлечения против российского курса.

«Всегда приятно пожимать руку тому, кого я уважаю», - сказала Би-би-си Костюк.

Уже какое-то время она живет в Австралии и состоит в отношениях с фигуристкой Наталией Забияко из Эстонии