Повреждение газопровода между Эстонией и Финляндией: капитан судна задержан в Китае

По данным газеты, капитан подозревается в причастности к повреждению газопровода Balticconnector и нескольких телекоммуникационных кабелей между Финляндией и Эстонией в октябре 2023 года.

Помимо нанесения ущерба, 43-летний капитан подозревается в нарушении протокола безопасности, поскольку он не обеспечил судно достаточным количеством якорей.

Суд назначил следующее слушание на июль, и расследование дела продолжается.

Власти Китая ранее признали факт повреждения газопровода китайским контейнеровозом, но заявили, что инцидент произошел из-за шторма.

Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила в пятницу, что продолжает сотрудничество с китайскими властями в расследовании дела Balticconnector, но не уточнила, было ли ей заранее известно о начале уголовного процесса против капитана судна в Китае.