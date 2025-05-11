Повреждение газопровода между Эстонией и Финляндией: капитан судна задержан в Китае

Капитан китайского грузового судна Newnew Polar Bear взят под стражу в Китае, сообщает Yle со ссылкой на гонконгское издание South China Morning Post.
По данным газеты, капитан подозревается в причастности к повреждению газопровода Balticconnector и нескольких телекоммуникационных кабелей между Финляндией и Эстонией в октябре 2023 года.
Помимо нанесения ущерба, 43-летний капитан подозревается в нарушении протокола безопасности, поскольку он не обеспечил судно достаточным количеством якорей.
Суд назначил следующее слушание на июль, и расследование дела продолжается.
Власти Китая ранее признали факт повреждения газопровода китайским контейнеровозом, но заявили, что инцидент произошел из-за шторма.
Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила в пятницу, что продолжает сотрудничество с китайскими властями в расследовании дела Balticconnector, но не уточнила, было ли ей заранее известно о начале уголовного процесса против капитана судна в Китае.
Предварительное расследование по делу о повреждении газопровода Balticconnector ведется совместной следственной группой Финляндии и Эстонии.