РАЙНЕР САКС Новое предложение Путина о мирных переговорах – это очередной обман

Давление на Россию стало настолько серьёзным, что президент России в итоге выступил с отдельным заявлением. Он полностью проигнорировал предложение Украины о перемирии и призвал Украину к прямым переговорам в Стамбуле 15 мая. В начале войны в Стамбуле уже проходили переговоры с Украиной, и теперь президент России предлагает их возобновить, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.
Для России крайне важно добиться такого положения, при котором всё, что связано с переговорами, хотя бы формально выглядело как результат её собственной инициативы. Такая ситуация позволила бы создать впечатление, что и военная инициатива также остается за Москвой. Президент России, судя по всему, уверен, что армия сможет оказывать мощное давление на украинские силы даже в период возможных переговоров.
Предложение президента России не было заранее тщательно спланировано. Оно сделано, прежде всего, с целью ослабить жесткое давление со стороны западных стран, при этом избегая введения новых санкций и дополнительных поставок оружия Украине. В своем заявлении президент России впервые назвал агрессию против Украины войной, однако на данном этапе это уже не имеет глубокого значения - для граждан России ситуация давно очевидна.
Россия закрывает воздушное пространство в районе ракетного полигона Капустин Яр на 12 и 13 мая. Это связывают с планируемым запуском баллистической ракеты «Орешник». Военного значения такая атака не несет. Если о запуске сообщается так заранее, можно с уверенностью говорить, что речь идет прежде всего об информационной операции. Российским властям крайне важно, чтобы запуск получил широкое освещение в СМИ - это создает нужный образ военной мощи и превосходства над Украиной.
США и европейские государства усилили информационное давление на Россию, а угрозы введения новых санкций звучат все жестче. Министр иностранных дел Германии заявила, что военная поддержка Украины будет продолжена, однако в будущем конкретные детали о передаваемом вооружении больше не будут оглашаться.
После встречи глав правительств коалиции в поддержку Украины, прошедшей в Киеве, Украина заявила о готовности начать 30-дневное перемирие, начиная с 12 мая. К настоящему моменту позиции США и европейских лидеров в этом вопросе в значительной степени согласованы. Прозвучали предупреждения: если Россия не согласится на перемирие, против нее будут усилены санкции, а объемы военной помощи Украине увеличатся. Позднее президент Франции заявил, что в случае установления режима прекращения огня его соблюдение будет отслеживаться при участии США и европейских стран. Турция также заявила на уровне министра иностранных дел, что поддерживает перемирие между Украиной и Россией и готова внести вклад в мониторинговую миссию, предоставив своих наблюдателей.
Пресс-секретарь президента России заявил, что Россия могла бы согласиться на перемирие, если будут прекращены поставки вооружений Украине. Однако подобные абсурдные требования полностью утратили какой-либо политический вес и лишь дискредитируют российское руководство, которое уже не способно предложить новые, серьезные инициативы. Можно утверждать, что манипулятивная тактика, которой Россия эффективно пользовалась более двух месяцев, себя исчерпала и теперь начинает работать против нее самой.
Одновременно с этим российская армия возобновила атаки с использованием иранских беспилотников. Пока сообщается лишь о воздушных тревогах в ряде регионов центральной и восточной Украины.
Обстановка на фронтах
На всех направлениях число атак российской армии немного снизилось, однако в целом можно сказать, что интенсивность наступательных действий российских войск остается на сложившемся привычном уровне.
- На Курском, Сумском и Белгородском направлениях российская армия ведет активные наступательные действия, однако занять украинские позиции ей не удалось.
- На Харьковском направлении продолжаются позиционные бои.
- На Купянском направлении активность российской армии остается низкой.
- На Лиманском направлении наступательный потенциал российских подразделений также исчерпывается, изменений в обстановке не наблюдается.
- На Сиверском направлении идут позиционные бои.
- В районе Бахмута российская армия пыталась активизировать атаки в районе Часова Яра, но безуспешно.
- В районе Торецка интенсивность наступления снизилась, ситуация остается без изменений.
- На Покровском направлении продолжаются самые интенсивные боевые действия, хотя и здесь активность атак колеблется от дня ко дню. На одном из участков российская армия незначительно улучшила свои позиции.
- На юго-западе от Донецка давление российской армии немного ослабло, ситуация остается стабильной. На южном фронте российская армия вчера начала более активные атаки в направлении Гуляйполя, но без результата. В остальных частях южного фронта имели место лишь отдельные разведывательные бои.