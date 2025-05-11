РАЙНЕР САКС Новое предложение Путина о мирных переговорах – это очередной обман

Для России крайне важно добиться такого положения, при котором всё, что связано с переговорами, хотя бы формально выглядело как результат её собственной инициативы. Такая ситуация позволила бы создать впечатление, что и военная инициатива также остается за Москвой. Президент России, судя по всему, уверен, что армия сможет оказывать мощное давление на украинские силы даже в период возможных переговоров.

Предложение президента России не было заранее тщательно спланировано. Оно сделано, прежде всего, с целью ослабить жесткое давление со стороны западных стран, при этом избегая введения новых санкций и дополнительных поставок оружия Украине. В своем заявлении президент России впервые назвал агрессию против Украины войной, однако на данном этапе это уже не имеет глубокого значения - для граждан России ситуация давно очевидна.

Россия закрывает воздушное пространство в районе ракетного полигона Капустин Яр на 12 и 13 мая. Это связывают с планируемым запуском баллистической ракеты «Орешник». Военного значения такая атака не несет. Если о запуске сообщается так заранее, можно с уверенностью говорить, что речь идет прежде всего об информационной операции. Российским властям крайне важно, чтобы запуск получил широкое освещение в СМИ - это создает нужный образ военной мощи и превосходства над Украиной.