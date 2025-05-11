Инцидент в Эстонии: работник едва избежал ампутации части тела

На предприятии по производству масложировой продукции сотрудник должен был запустить сепаратор. Во время запуска выяснилось, что предыдущий работник не закрепил шланг должным образом. В результате при сливе воды шланг отсоединился от сепаратора, и на сотрудника хлынула струя горячей воды. Рабочий получил ожоги первой и второй степени.