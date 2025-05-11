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Инцидент в Эстонии: работник едва избежал ампутации части тела

В случае несчастного случая на производстве необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь.
В случае несчастного случая на производстве необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь. Фото: Dmitri Kotjuh

В апреле было зарегистрировано 220 несчастных случаев на производстве. Это в среднем около семи происшествий в день по всей Эстонии. Трудовая инспекция поделилась поучительной историей, которой можно было легко избежать.

На предприятии по производству масложировой продукции сотрудник должен был запустить сепаратор. Во время запуска выяснилось, что предыдущий работник не закрепил шланг должным образом. В результате при сливе воды шланг отсоединился от сепаратора, и на сотрудника хлынула струя горячей воды. Рабочий получил ожоги первой и второй степени.

Что могло бы быть сделано по-другому?

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