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Партия правых предложила призывать женщин на срочную службу наравне с мужчинами

Фото статьи
Фото: Indrek Jurtšenko

Партия правых, которая не представлена в Рийгикогу, предложила распространить обязательную срочную службу на всех граждан Эстонии, независимо от пола, пишет Rus.ERR.

В своей программе государственного руководства Партия правых заявила, что обязательная и доступная военная служба должна быть введена для всех граждан, чтобы систематически готовить все население к предотвращению и преодолению военных и кризисных ситуаций.

В настоящее время военнообязанными являются только граждане Эстонии мужского пола, которые достигают 17-летнего возраста.

На срочную службу призываются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, а женщины в этой возрастной группе могут поступить на срочную службу добровольно, при наличии как минимум основного образования.

Партия правых представила свое предложение Партии реформ и «Ээсти 200», составляющим новый коалиционный договор, с намерением изменить существующий порядок военной службы.

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