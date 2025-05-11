Полиция: пропавший три дня назад 41-летний мужчина найден

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 41-летнего Кристьяна, который пропал в четверг.
В полицию сообщили, что Кристьян покинул свой дом в Пайде в четверг вечером и не вернулся. Близким не удалось связаться с ним. Его телефон был выключен, а местонахождение неизвестно.
Полицейские прочесали окрестности и связались с больницами, но безрезультатно - Кристьяна найти не удалось.
Сегодня, 11 мая, после полудня пресс-служба полиции сообщила, что Кристьян найден и с ним все в порядке. Он сам связался с полицией.