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Полиция: пропавший три дня назад 41-летний мужчина найден

Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Arved Breidaks

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 41-летнего Кристьяна, который пропал в четверг.

В полицию сообщили, что Кристьян покинул свой дом в Пайде в четверг вечером и не вернулся. Близким не удалось связаться с ним. Его телефон был выключен, а местонахождение неизвестно.

Полицейские прочесали окрестности и связались с больницами, но безрезультатно - Кристьяна найти не удалось.

Сегодня, 11 мая, после полудня пресс-служба полиции сообщила, что Кристьян найден и с ним все в порядке. Он сам связался с полицией. 

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