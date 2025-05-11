Вышел из дома и исчез: полиция ищет пропавшего три дня назад 41-летнего мужчину

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 41-летнего Кристьяна, который пропал в четверг.
В полицию сообщили, что Кристьян покинул свой дом в Пайде в четверг вечером и до сих пор не вернулся. Близким не удалось связаться с ним. Его телефон выключен, а местонахождение неизвестно.
Полицейские прочесали окрестности и связались с больницами, но пока безрезультатно - Кристьяна найти не удалось.
Его рост 192 см, у него среднее телосложение, стрижка «ёжик». Когда он вышел из дома, на нем были темная футболка и черные спортивные штаны. Он передвигается на легковом автомобиле Volvo V70 с номером 397CDS.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Кристьяна, позвонить в Центр тревоги по номеру 112.