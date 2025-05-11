ГАЛЕРЕЯ Президент Карис выступил с речью ко Дню матери: «Мама - это центр безопасного мира»

Президент Алар Карис выступил с традиционной речью ко Дню матери на концерте, который в этом году проходит в Народном доме Кехра.
Дорогие нынешние и будущие мамы, замечательные бабушки, отважные прабабушки.
У каждого человека есть надежда на счастье. Наверное, самое большое счастье - это родиться на свет. И не менее большое счастье - стать родителем. Вместе с ребенком мама и папа тоже как будто заново рождаются. Недаром говорят, что смысл жизни - продолжать жизнь.
Но жесткое правило жизни таково: каждый раз, когда ты что-то выигрываешь, ты и что-то теряешь. Помните, как ребенок начинает ходить? Он замирает, держась за край стола, и… смотрит вопросительно своими большими и немного испуганными глазами на маму. Потом поворачивает голову и делает свой первый шаг. Он теряет надежные мамины объятия, но обретает весь мир.
А дальше - детский сад, потом долгожданная школа. В первый класс ребенок бежит с волнением и радостью, в основную школу - уже с легким беспокойством, а позже... в задумчивом молчании, а порой с безразличием или неохотой.
Бывают дни, когда ребенок особенно капризен. Ничего не подходит, как будто не узнаешь собственного чадо. Но и такие дни - это дни взросления.
Детство пролетает быстро, как вспышка. Ребенок растет и делает своих родителей лучше.
Мама - это центр безопасного мира. Я даже не могу представить, как тяжело детям, которые потеряли маму, семью или дом.
И в Эстонии, и в других странах - все мы нуждаемся в той защищенности, которую дает мама.
Неделю назад моя жена Сирье вместе с Еленой Зеленской открыла новый семейный дом в Житомире. Построенный эстонскими архитекторами и строителями, в этом доме поселится семья с девятью детьми. В начале войны они были вынуждены покинуть свой дом в Сумской области, провели три месяца в Кохтла-Ярве в Эстонии, затем вернулись в Украину и из-за бомбежек искали новое жилье.
Этот дом - не просто стены и крыша. Это надежда. А без надежды - невозможно жить.
Когда рождается малыш, он берет мамин палец и крепко сжимает его своей крошечной ладошкой. И держит его даже тогда, когда вырастет.
Я желаю, чтобы у вас всегда был кто-то, за чью руку можно подержаться. И чтобы кто-то держал вас.
С Днем матери!
Постановщиком концерта стала актриса и режиссер Эва Колдитс, родом из Кехра.
В концерте принимают участие культурные коллективы и солисты волости Ания, а связующие тексты между выступлениями исполняют актеры театра Kehra Nukk.
Эти тексты, приуроченные к Году книги в Эстонии, подготовлены Анне Оруаас.