Мнение Нет, мама, я не хочу быть такой, как ты!

Когда дочь осмеливается и хочет отличаться от матери, это может означать самые разные вещи, пишет журналистка Postimees Кристина Херодес.
Посмотри же - она так похожа на меня!
Такие замечания глубоко трогают сердца и матерей, и отцов. Когда в разрезе глаз или в улыбке маленького человечка проявляется узнаваемое родство. Дети очень часто - мини-модели своих родителей, но в какой-то момент личность начинает заявлять о себе, и тогда они могут даже превратиться в полные противоположности.
В преддверии Дня матери мы предложили читателям прислать фотографии матерей и дочерей в одинаковой одежде. Зачем? Чтобы отпраздновать единство, любовь, создать нечто красивое, объединяющее и поддерживающее. Конечно, в семье отцы и сыновья не менее важны. Но именно мать - или дочь, как будущая мать - часто бывает той невидимой опорой, чья роль сводится только к радости отдавать, а не получать. Пусть у нее тоже будет день, когда можно сиять.
Мы получили неожиданно много фотографий похожих друг на друга матерей и дочерей, и из этих светлых снимков на портале naine.postimees была создана целая галерея на долгую память. О, сколько дочерей хотят быть похожими на своих матерей, и матерей - на своих дочерей, чтобы отметить особую связь и чувство сплоченности.
Но на волне этой идеи проявилась и другая сторона медали - а что, если дочь не хочет быть похожей на мать? Во-первых, требовать этого - неправильно. Ребенок - это самостоятельная личность, и перекладывать на него свои несбывшиеся мечты - почти преступление. Ребенок - это не улучшенная версия родителя 2.0, как, увы, представляют себе некоторые матери. Но не у каждого маленького человека хватает внутреннего стержня, чтобы проявить характер и установить границы: «Мама, здесь начинается моя жизнь. Это не твоя жизнь. Нет, мама, я не хочу быть такой, как ты!»
Когда дочь осознанно и смело выбирает быть другой, это может означать разные вещи.
Возможно, у нее действительно нет заметного сходства с матерью по характеру. И если у нее была возможность вырасти собой - это повод для гордости: значит, ваша модель семьи дает место для личностного роста.
А может быть, дело в том, что многие ценности, которыми вы руководствуетесь и которым она была вынуждена подчиняться в своем нежном возрасте, глубоко противоречат ее природе. Тогда это различие - форма протеста и желания отделиться. В таком случае стоит взглянуть в зеркало и пересмотреть свои убеждения: по чьим правилам вы живете, и действуют ли они вообще еще в меняющемся мире?
И наконец, самая печальная причина, почему дочь не хочет быть как мать, - это отсутствие любовной связи между вами. Возможно, ее даже не удалось создать. Маленького ребенка легко поставить рядом для семейной фотографии. С подростком уже надо договариваться. А взрослый ребенок сделает это только тогда, когда между ним и матерью сохраняется глубокая, уникальная связь - любви, доверия и полного принятия.