Мнение Нет, мама, я не хочу быть такой, как ты!

Посмотри же - она так похожа на меня!

Такие замечания глубоко трогают сердца и матерей, и отцов. Когда в разрезе глаз или в улыбке маленького человечка проявляется узнаваемое родство. Дети очень часто - мини-модели своих родителей, но в какой-то момент личность начинает заявлять о себе, и тогда они могут даже превратиться в полные противоположности.

В преддверии Дня матери мы предложили читателям прислать фотографии матерей и дочерей в одинаковой одежде. Зачем? Чтобы отпраздновать единство, любовь, создать нечто красивое, объединяющее и поддерживающее. Конечно, в семье отцы и сыновья не менее важны. Но именно мать - или дочь, как будущая мать - часто бывает той невидимой опорой, чья роль сводится только к радости отдавать, а не получать. Пусть у нее тоже будет день, когда можно сиять.

Мы получили неожиданно много фотографий похожих друг на друга матерей и дочерей, и из этих светлых снимков на портале naine.postimees была создана целая галерея на долгую память. О, сколько дочерей хотят быть похожими на своих матерей, и матерей - на своих дочерей, чтобы отметить особую связь и чувство сплоченности.