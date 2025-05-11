Прокуратура направила в суд дело Андрея Вестеринена, обвиняемого в незаконном содействии уклонению от армии

Окружная прокуратура по экономическим и коррупционным преступлениям предъявила официальные обвинения Андрею Вестеринену, подозреваемому в оказании незаконного содействия в уклонении от обязательной военной службы, и направила его дело в суд, пишет Rus.ERR.
Помимо Андрея Вестеринена, обвинения предъявлены фирме Armylaw, в которой Вестеринен ранее был членом правления, а также работнику этой фирмы Янике Буткевичюс.
Обвинения касаются мошенничества, представления ложных данных в административные органы, подделки документов и использования поддельных документов.
Согласно обвинению, Вестеринен и Буткевичюс предлагали юридические услуги, позволяющие людям освободиться от воинской обязанности, заверяя клиентов в законности таких услуг.
Прокуратура утверждает, что собранные доказательства подтверждают, что на самом деле эти услуги были направлены на уклонение от военной службы, включая предоставление ложных данных в госорганы.