Прокуратура направила в суд дело Андрея Вестеринена, обвиняемого в незаконном содействии уклонению от армии

Помимо Андрея Вестеринена, обвинения предъявлены фирме Armylaw, в которой Вестеринен ранее был членом правления, а также работнику этой фирмы Янике Буткевичюс.

Обвинения касаются мошенничества, представления ложных данных в административные органы, подделки документов и использования поддельных документов.

Согласно обвинению, Вестеринен и Буткевичюс предлагали юридические услуги, позволяющие людям освободиться от воинской обязанности, заверяя клиентов в законности таких услуг.