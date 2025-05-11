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Прокуратура направила в суд дело Андрея Вестеринена, обвиняемого в незаконном содействии уклонению от армии

Юрист Андрей Вестеринен.
Юрист Андрей Вестеринен. Фото: Eero Vabamägi

Окружная прокуратура по экономическим и коррупционным преступлениям предъявила официальные обвинения Андрею Вестеринену, подозреваемому в оказании незаконного содействия в уклонении от обязательной военной службы, и направила его дело в суд, пишет Rus.ERR.

Помимо Андрея Вестеринена, обвинения предъявлены фирме Armylaw, в которой Вестеринен ранее был членом правления, а также работнику этой фирмы Янике Буткевичюс.

Обвинения касаются мошенничества, представления ложных данных в административные органы, подделки документов и использования поддельных документов.

Согласно обвинению, Вестеринен и Буткевичюс предлагали юридические услуги, позволяющие людям освободиться от воинской обязанности, заверяя клиентов в законности таких услуг.

Прокуратура утверждает, что собранные доказательства подтверждают, что на самом деле эти услуги были направлены на уклонение от военной службы, включая предоставление ложных данных в госорганы.

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