Полиция нашла пропавших в Таллинне девочек

Девочки вместе с общей подругой ночевали у знакомой. Полина днем самостоятельно вернулась домой, Александру обнаружил патруль в Мустамяэ. С детьми все в порядке, однако полиция продолжает общаться с семьями, чтобы в будущем предотвратить подобные случаи.

В полицию поступило сообщение, что Полина и Александра покинули свои дома в Мустамяэ вчера и до сих пор не вернулись. В последний раз их видели в субботу, 10 мая, около 18:00, когда они навещали родственника Александры. С тех пор их местонахождение неизвестно.