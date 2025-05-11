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Полиция нашла пропавших в Таллинне девочек

Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

Полиция нашла 10-летнюю Полину и 13-летнюю Александру, которые пропали в районе Мустамяэ в Таллинне. Девочки были вместе.

Девочки вместе с общей подругой ночевали у знакомой. Полина днем самостоятельно вернулась домой, Александру обнаружил патруль в Мустамяэ. С детьми все в порядке, однако полиция продолжает общаться с семьями, чтобы в будущем предотвратить подобные случаи.

В полицию поступило сообщение, что Полина и Александра покинули свои дома в Мустамяэ вчера и до сих пор не вернулись. В последний раз их видели в субботу, 10 мая, около 18:00, когда они навещали родственника Александры. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Сотрудники полиции связались с близкими обеих девочек, собрали информацию о возможных направлениях их передвижения и проверили адреса, где они могли бы находиться.

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