Вы их видели? Полиция ищет двух пропавших в Таллинне девочек

В полицию поступило сообщение, что Полина и Александра покинули свои дома в Мустамяэ вчера и до сих пор не вернулись. В последний раз их видели в субботу, 10 мая, около 18:00, когда они навещали родственника Александры. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Сотрудники полиции уже связались с близкими обеих девочек, собрали информацию о возможных направлениях их передвижения и проверили адреса, где они могли бы находиться, но пока найти их не удалось.

Рост Полины около 155 см, у нее каштановые волосы. На момент ухода из дома была одета в черную рубашку и светлые брюки, с собой у нее была небольшая черная сумка.

Александра - около 150 см ростом, с черными волосами до плеч. При выходе из дома на ней была черная куртка и розовые кроссовки.