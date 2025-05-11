Вс, 11.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Вы их видели? Полиция ищет двух пропавших в Таллинне девочек

Пропавшие слева направо: Полина и Александра.
Пропавшие слева направо: Полина и Александра. Фото: Полиция

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 10-летней Полины и 13-летней Александры, которые пропали в районе Мустамяэ в Таллинне. Девочки могут быть вместе.

В полицию поступило сообщение, что Полина и Александра покинули свои дома в Мустамяэ вчера и до сих пор не вернулись. В последний раз их видели в субботу, 10 мая, около 18:00, когда они навещали родственника Александры. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Сотрудники полиции уже связались с близкими обеих девочек, собрали информацию о возможных направлениях их передвижения и проверили адреса, где они могли бы находиться, но пока найти их не удалось.

Рост Полины около 155 см, у нее каштановые волосы. На момент ухода из дома была одета в черную рубашку и светлые брюки, с собой у нее была небольшая черная сумка.

Александра - около 150 см ростом, с черными волосами до плеч. При выходе из дома на ней была черная куртка и розовые кроссовки.

Полиция просит всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении девочек, сообщить об этом по телефону 112.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх