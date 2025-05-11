Вы их видели? Полиция ищет двух пропавших в Таллинне девочек

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 10-летней Полины и 13-летней Александры, которые пропали в районе Мустамяэ в Таллинне. Девочки могут быть вместе.
В полицию поступило сообщение, что Полина и Александра покинули свои дома в Мустамяэ вчера и до сих пор не вернулись. В последний раз их видели в субботу, 10 мая, около 18:00, когда они навещали родственника Александры. С тех пор их местонахождение неизвестно.
Сотрудники полиции уже связались с близкими обеих девочек, собрали информацию о возможных направлениях их передвижения и проверили адреса, где они могли бы находиться, но пока найти их не удалось.
Рост Полины около 155 см, у нее каштановые волосы. На момент ухода из дома была одета в черную рубашку и светлые брюки, с собой у нее была небольшая черная сумка.
Александра - около 150 см ростом, с черными волосами до плеч. При выходе из дома на ней была черная куртка и розовые кроссовки.
Полиция просит всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении девочек, сообщить об этом по телефону 112.