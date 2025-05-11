На Шри-Ланке автобус сорвался в пропасть: более 20 человек погибли, десятки пострадавших

В горном районе центральной части Шри-Ланки переполненный пассажирский автобус съехал сегодня с дороги в пропасть. Погиб 21 человек, еще 24 пострадали, сообщила полиция.
Авария произошла рано утром вблизи города Котмале, примерно в 140 километрах к востоку от крупнейшего города Коломбо.
В автобусе находились буддистские паломники - всего 70 человек, что на 20 больше разрешенного лимита, уточнили в полиции.
«Мы выясняем, была ли это техническая неисправность или водитель уснул за рулем», - сказал местный полицейский.
Заместитель министра транспорта Прасанна Гунасена заявил на месте происшествия, что 24 пострадавших были доставлены в две больницы. Среди них - и водитель автобуса.
«Погибли 21 человек, сейчас мы пытаемся установить личности жертв», - добавил Гунасена.
Автобус направлялся из паломнического города Катарагама на юге острова в Курунегалу в центральной части страны - расстояние между ними составляет около 250 километров.
На Шри-Ланке ежегодно регистрируется около 3000 смертей в ДТП, что делает ее одной из самых опасных стран по уровню дорожного движения в мире.