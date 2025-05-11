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БЕСПЛАТНАЯ РАБОЧАЯ СИЛА Три подруги ищут хутор, чтобы проявить себя и поработать на совесть

Перевод: Валерия Ермакова
Фото статьи
Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl

Чтобы выполнить новогоднее обещание, три подруги хотят найти на Сааремаа хутор, где они могли бы летом два дня поработать бесплатно.

«В новогоднюю ночь мы составили список дел, которые обязательно должны сделать вместе в новом, 2025 году, - объяснили Марии, Аннели и Келли, почему они ищут хутор, который бы взял их на работу в конце июля. - Но последнее задание в списке мы поручили придумать мужьям, и они решили, что в 2025 году мы втроем должны поехать на хутор и два дня поработать там бесплатно».

Их мужья выдвинули свои требования к хутору: на ней должно быть не менее 50 животных и как минимум три трактора “Беларус”.

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