БЕСПЛАТНАЯ РАБОЧАЯ СИЛА Три подруги ищут хутор, чтобы проявить себя и поработать на совесть

«В новогоднюю ночь мы составили список дел, которые обязательно должны сделать вместе в новом, 2025 году, - объяснили Марии, Аннели и Келли, почему они ищут хутор, который бы взял их на работу в конце июля. - Но последнее задание в списке мы поручили придумать мужьям, и они решили, что в 2025 году мы втроем должны поехать на хутор и два дня поработать там бесплатно».