«Подлинный и прочный мир в Украине». Новый папа Лев XIV впервые провел воскресную мессу в Ватикане и призвал к окончанию войн

Избранный на этой неделе папа римский Лев XIV дал свое первое воскресное благословение и обратился к верующим на площади Святого Петра в Ватикане и призвал к установлению мира в Украине. Перед этим понтифик помолился у гробницы своего предшественника, папы Франциска.
После воскресной мессы понтифик благословил собравшихся на площади и выступил с речью, в которой призвал мировые державы «больше не воевать».
Новый папа сказал, что несет в сердце «страдания любимого народа Украины», а также призвал к переговорам для достижения «подлинного, справедливого и прочного мира».
«Нет войне!» - сказал папа, повторив частый призыв покойного папы Франциска и упомянув 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны, в которой погибло около 60 млн человек.
Папа также сказал, что «глубоко опечален» войной в Газе, призвав к немедленному прекращению огня, оказанию гуманитарной помощи и освобождению заложников, до сих пор удерживаемых вооруженной группировкой ХАМАС.
Понтифик добавил, что был рад услышать о недавнем прекращении огня между Индией и Пакистаном, и выразил надежду, что переговоры приведут к прочному соглашению между этими странами, обладающими ядерным оружием.
При этом он напомнил: «Но в мире так много других конфликтов!»
Первые шаги
В субботу понтифик совершил свой первый визит за пределы Ватикана, отправившись в святилище Матери Доброго Совета в Дженаццано, недалеко от Рима.
По его словам, ему «очень хотелось приехать сюда в эти первые дни моего нового служения… которое Церковь доверила мне».
На обратном пути папа помолился у могилы своего покойного предшественника Франциска в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
В минувшую пятницу он отслужил свою первую мессу в качестве папы в Сикстинской капелле, а в субботу выступил перед кардиналами.
Во время этой встречи он пообещал продолжить «драгоценное наследие» своего предшественника.
Он подчеркнул важность миссионерской работы и дискуссий, а также заботы о тех, кого он назвал «обездоленными и отверженными».
Понтифик пояснил, что выбрал имя Лев в честь папы XIX века, известного своими учениями о социальной справедливости.
Новый папа также высказал мнение, что развитие искусственного интеллекта и других технологий означает, что церковь сегодня необходима для защиты человеческого достоинства и справедливости.