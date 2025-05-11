Результаты осмотров домашних животных подтверждают: эстонская природа кишит клещами

После часовой прогулки в прошлые выходные по полю для диск-гольфа Линди и краю болота в Пярну в шерсти миниатюрного шнауцера осталось не менее десяти клещей. Некоторые из них были поменьше и коричневато-серые, похожие на пауков, некоторые были больше и красновато-коричневые, что лучше выделялось на черной шерсти.