Результаты осмотров домашних животных подтверждают: эстонская природа кишит клещами

В то время как современная одежда из «скользких» материалов не позволяет клещам «прикрепляться» к человеку, идущему по лесу, шерсть животного эффективно подхватывает этих опасных насекомых.
После часовой прогулки в прошлые выходные по полю для диск-гольфа Линди и краю болота в Пярну в шерсти миниатюрного шнауцера осталось не менее десяти клещей. Некоторые из них были поменьше и коричневато-серые, похожие на пауков, некоторые были больше и красновато-коричневые, что лучше выделялось на черной шерсти.