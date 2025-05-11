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Результаты осмотров домашних животных подтверждают: эстонская природа кишит клещами

Перевод: Павел Соболев
Шерсть собак после лесных прогулок порой просто полнится клещами.
Шерсть собак после лесных прогулок порой просто полнится клещами. Фото: Erakogu

В то время как современная одежда из «скользких» материалов не позволяет клещам «прикрепляться» к человеку, идущему по лесу, шерсть животного эффективно подхватывает этих опасных насекомых.

После часовой прогулки в прошлые выходные по полю для диск-гольфа Линди и краю болота в Пярну в шерсти миниатюрного шнауцера осталось не менее десяти клещей. Некоторые из них были поменьше и коричневато-серые, похожие на пауков, некоторые были больше и красновато-коричневые, что лучше выделялось на черной шерсти.

Большинство клещей, присосавшихся к шерсти собаки, были удалены, однако на следующий день на коже животного все еще оставался один мертвый клещ. Вывод: репеллентная таблетка, убивающая кровососущих клещей, подействовала.

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