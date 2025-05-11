Вс, 11.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Эрдоган Путину: Турция готова принять российско-украинские переговоры

Перевод: Павел Соболев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Angelo Carconi/ EPA / Scanpix

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня, обращаясь по телефону к президенту России Владимиру Путину, что открылось «окно возможностей» для достижения соглашения между Москвой и Киевом и что Анкара готова провести переговоры между двумя сторонами, о чем информирует администрация президента Турции.

В телефонном разговоре Эрдоган приветствовал призыв Путина к Киеву начать переговоры в Стамбуле 15 мая и заявил: «Турция готова провести переговоры, направленные на достижение долгосрочного решения».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня утром также заявил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что в усилиях по прекращению российско-украинской войны достигнут исторический поворотный момент, сообщила администрация президента.

Ключевые слова

Наверх