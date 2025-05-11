Эрдоган Путину: Турция готова принять российско-украинские переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня, обращаясь по телефону к президенту России Владимиру Путину, что открылось «окно возможностей» для достижения соглашения между Москвой и Киевом и что Анкара готова провести переговоры между двумя сторонами, о чем информирует администрация президента Турции.