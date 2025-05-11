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ИНТЕРВЬЮ История женщины, забеременевшей в 50: «На юбилее я была уже на четвертом месяце»

Беременная женщина держится за живот на поздних сроках беременности, архивнове фото 2017 года.
Беременная женщина держится за живот на поздних сроках беременности, архивнове фото 2017 года. Фото: PA Wire / PA Images

Я давно знаю женщину, которая была готова поделиться своей историей. У нас обеих примерно в одно время родились дети. Родились, выросли и... А потом у нее снова родился малыш. А потом еще раз. Насколько легко или сложно заводить детей в пятьдесят лет и как вообще человек приходит к такому решению? 

Это материал из архива TVNET+, который впервые был опубликован в декабре 2022 года.

У меня, видимо, был синдром опустевшего гнезда. Старший ребенок живет и работает в другой стране. У самой хорошая профессия, карьера достойна уважения. Еще нет пятидесяти. Чего еще можно желать?

Подруга примерно в то же время примерно в такой же ситуации завела кошку. Я чувствовала себя очень хорошо. К тому же некоторое время назад со мной произошел один поучительный, токсичный случай - мужчина, который сел мне на шею.

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