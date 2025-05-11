ИНТЕРВЬЮ История женщины, забеременевшей в 50: «На юбилее я была уже на четвертом месяце»

Я давно знаю женщину, которая была готова поделиться своей историей. У нас обеих примерно в одно время родились дети. Родились, выросли и... А потом у нее снова родился малыш. А потом еще раз. Насколько легко или сложно заводить детей в пятьдесят лет и как вообще человек приходит к такому решению?
Это материал из архива TVNET+, который впервые был опубликован в декабре 2022 года.
У меня, видимо, был синдром опустевшего гнезда. Старший ребенок живет и работает в другой стране. У самой хорошая профессия, карьера достойна уважения. Еще нет пятидесяти. Чего еще можно желать?