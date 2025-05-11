В рамках учений Siil отрабатывалась ликвидация загрязнения в заливе Палдиски

Целью учений было укрепление взаимодействия между ведомствами и судами при выполнении общей задачи, а также проверка оборудования и средств контроля загрязнения, установленных на борту EVA-316. В ходе учений для локализации загрязнения морской среды с судов запускались используемые при тралении боны.

«Это сложные учения, в ходе которых корабли отрабатывают различные военные задачи, но даже в военное время, если позволяет ситуация, необходимо вести профилактику загрязнений, чтобы минимизировать экологический и экономический ущерб, - сказал старший специалист по борьбе с загрязнением ВМС Мати Козе. - Особенность этих учений в том, что впервые нам удалось опробовать перекрестное использование военно-морского оборудования с кораблем государственного флота, на борту которого были проведены технические усовершенствования специально для использования такого оборудования».

С состоявшегося 1 января 2023 года объединения полицейского и пограничного флота с военно-морским флотом за контроль загрязнения морской среды в Эстонии отвечает военно-морской флот, но в зависимости от характера связанных с загрязнением инцидентов привлекаются партнеры по сотрудничеству из Департамента транспорта, Спасательного департамента и Департамента полиции и погранохран.

В учениях Siil участвуют патрульные корабли ВМС Kindral Kurvits, Raju и Valve. Из подразделений, расположенных на берегу, в учениях задействованы дивизия береговой обороны, дивизия боевой службы и морской командный пункт. В ходе учений во всех участвующих подразделениях также сформированы резервисты.