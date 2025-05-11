МНЕНИЕ Рейнсалу, Кылварт, Хельме, покажите же, что вы настоящие эстонские мужчины

После парламентских выборов 2023 года один мудрый человек сказал, что столь слабого состава на Тоомпеа еще не было в истории с момента восстановления независимости Эстонии. В то время я отнесся к этому мнению скептически: значительная часть прежней команды продолжала работать, а новички выделялись своей активностью и амбициозностью. Теперь, когда прошло уже больше половины срока полномочий, приходится с грустью признать: тот человек был прав, пишет Рудольф Йеэзер, член правления Эстонской партии националистов и консерваторов (ERK).
О решениях правительств во главе с Партией реформ, враждебных эстонскому народу, написано много, поэтому мы не будем на них подробно останавливаться. Однако не меньшую ответственность несет и оппозиция: «Отечество», Центристская партия и EKRE.
Начнем с того, что нынешний расклад голосов в Рийгикогу стал возможен только по той причине, что эти три политические партии потерпели поражение на выборах 2023 года. Однако корни этой ситуации уходят в 2019-2021 годы, когда они были в составе совместной правительственной коалиции.
Оглядываясь назад, можно услышать, как некоторые лидеры оппозиции утверждают, что это был плодотворный период, когда было принято много полезных решений, но на самом деле каждая партия сосредоточилась на собственных проектах и перетянула политическое «одеяло» на себя. Результат: важные решения не были приняты.
Сегодня, более шести лет спустя, мало что изменилось. В оппозиции находятся вот эти же три политические партии, но стиль и отношение друг к другу остаются прежними. Сотрудничество либо отсутствует, либо оно поверхностное, либо только кажущееся. Каждый набирает очки там, где может. И стало обязательным говорить такое предложение: мы ничего не можем поделать до выборов 2025 года.
Неужели Урмас Рейнсалу, Михаил Кылварт и Мартин Хельме не понимают, что имеющиеся в их распоряжении парламентские инструменты исчерпали себя или устарели и служат лишь орудием пиара? Если вы не понимаете этого - вы глупцы. Если понимаете, но не действуете - значит, вам это просто удобно.
Учитывайте: правительство выживает в парламенте только лишь за счет наличия минимального большинства. Один толчок средней силы может его разрушить. Кроме того, вас поддерживают несколько внефракционных депутатов, а по некоторым вопросам - даже и социал-демократы.
Сейчас самое время найти новые, нетрадиционные способы оказать давление на это алчное и некомпетентное правительство. Ситуация, когда поддержка правящих партий опускается ниже 20 процентов, случается редко. Лучшего момента не бывает. Пришло время объединить усилия и нанести сильный и решительный удар, возможно, даже фатальный для некоторых политических партий.
Вы все говорили о необходимости досрочных выборов. Так почему бы вам не поддержать кампанию по сбору подписей эстонских националистов и консерваторов, а также многих беспартийных лидеров общественного мнения для их организации? Мы, небольшая партия без денег, не являющаяся вашими конкурентами, уже собрали почти 7500 подписей. Если бы ваши партии задействовали свой аппарат и финансовые ресурсы, мы бы преодолели отметку в 100 000 подписей, и никто больше не смог бы это игнорировать.
А если этого недостаточно, давайте организуем большую демонстрацию или серию демонстраций. Поверьте мне, когда в одну прекрасную субботу на улицы Эстонии выйдут десятки тысяч людей, это принесет долгожданные перемены.
Урмас Рейнсалу, Михаил Кылварт, Мартин Хельме - ключи у вас. Покажите, что вы настоящие эстонские мужчины. Эстонский народ заслуживает лучшего правительства, чем нынешнее.