О решениях правительств во главе с Партией реформ, враждебных эстонскому народу, написано много, поэтому мы не будем на них подробно останавливаться. Однако не меньшую ответственность несет и оппозиция: «Отечество», Центристская партия и EKRE.

Начнем с того, что нынешний расклад голосов в Рийгикогу стал возможен только по той причине, что эти три политические партии потерпели поражение на выборах 2023 года. Однако корни этой ситуации уходят в 2019-2021 годы, когда они были в составе совместной правительственной коалиции.

Оглядываясь назад, можно услышать, как некоторые лидеры оппозиции утверждают, что это был плодотворный период, когда было принято много полезных решений, но на самом деле каждая партия сосредоточилась на собственных проектах и ​​перетянула политическое «одеяло» на себя. Результат: важные решения не были приняты.

Сегодня, более шести лет спустя, мало что изменилось. В оппозиции находятся вот эти же три политические партии, но стиль и отношение друг к другу остаются прежними. Сотрудничество либо отсутствует, либо оно поверхностное, либо только кажущееся. Каждый набирает очки там, где может. И стало обязательным говорить такое предложение: мы ничего не можем поделать до выборов 2025 года.