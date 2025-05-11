В понедельник дорожные работы затруднят движение

В волости Кадрина следует быть особенно внимательным на участке дороги Кадрина–Вийтна между 0,9 и 3,5 километром. Согласно плану, дорожные работы начнутся в 11:00 и продолжатся до 19:00.

Аналогичные работы запланированы и на первых пяти километрах дороги Вызу–Котка. Там ремонт будет проводиться в промежутке с 8:00 до 13:00.