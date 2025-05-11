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В понедельник дорожные работы затруднят движение

Дорожные работы.
Дорожные работы. Фото: Arvo Meeks

В понедельник на шоссе в волостях Хальяла и Кадрина будут проводиться профильные ремонтные работы асфальта.

В волости Кадрина следует быть особенно внимательным на участке дороги Кадрина–Вийтна между 0,9 и 3,5 километром. Согласно плану, дорожные работы начнутся в 11:00 и продолжатся до 19:00.

Аналогичные работы запланированы и на первых пяти километрах дороги Вызу–Котка. Там ремонт будет проводиться в промежутке с 8:00 до 13:00.

Работы будут носить подвижный характер, а в зоне ремонта действует ограничение скорости - 50 км/ч.

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